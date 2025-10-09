Orbán Viktor és Lázár János közös útra indultak – meglepetést is ígérnek (videó)

Közös országjárásra indult Orbán Viktor és Lázár János. A miniszterelnök egy benzinkúton vette fel a minisztert, ahol kávé mellett beszélgettek, mielőtt elindultak volna a keleti országrészbe.

A Magyar Nemzet értesülései szerint

a két politikus Salgótarjánban és Egerben tesznek látogatást, és egy meglepetéssel is készülnek.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videóban arról is beszélt, hogy

péntek reggel Kolozsváron mond beszédet, amit még nem írt meg, ezért valószínűleg éjszaka készül majd rá.

A benzinkúti pihenőnél a kormányfő bátorítást is kapott egy ott vásárló asszonytól, aki kedves szavakkal buzdította a miniszterelnököt a további útra.