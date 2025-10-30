Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj (videó)

Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett legfrissebb videójában.

A kormányülés után készült felvételen a miniszterelnök elmondta: az értekezlet hosszúra nyúlt, sok volt az előterjesztés, rengeteg fontos és jó döntést hozott a kormány.

Szociális ágazat, kulturális ágazat, 15 százalékos béremelés, az eddig alulfizetett nevelőszülőknek járó pénz megduplázása... Összeraktunk egy akciótervet az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítására

– sorolta Orbán Viktor az intézkedéseket, amelyekről döntés született.

A kormányülésen emellett szó esett az árrésstopról is.

– Mindig van vita róla, de az árrésstop nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne. Meghosszabbítottuk, 14 új élelmiszerre pedig ki is terjesztettük

– mondta Orbán Viktor, aki beszámolóját azzal zárta: volt egy hosszú vita a 14. havi nyugdíjról.

Azt eldöntöttük, hogy lesz, a bevezetési rendjén dolgozunk most

– pontosította.