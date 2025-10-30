október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álláspont

1 órája

Orbán Viktor: a MOL nem pótolhatja a kiesését a vásárlók terhére

Címkék#üzemanyagár#barátság kőolajvezeték#Orbán Viktor#MOL

A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük nem erről van szó – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A kormányfő megerősítette: zajlik a nyomozás arról, hogy mi áll a baleset hátterében.

MW
Orbán Viktor: a MOL nem pótolhatja a kiesését a vásárlók terhére

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben 

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor. 

 

A százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük nem erről van szó

– közölte a kormányfő. 

A benzinárak máris megugrottak. Nagy Márton gazdasági minisztert megbíztam, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel

– húzta alá Orbán Viktor.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu