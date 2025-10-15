Orbán Viktor: munkára fel, Európa!

Orbán Viktor a Facebookon reagált Donald Trump közel-keleti sikerére: „Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten” – írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök rámutatott: „Egyvalamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk. Kívülről néztük az egész folyamatot.”