Üzenet a nyugdíjasoknak

Orbán Viktor: pontos elszámolás, hosszú barátság (videó)

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé üzenetet az idősek napján. „Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük. Idén is így lesz ez” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktoir miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Készülnek az utolsó simítások a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten 

– jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójában. 

 A miniszterelnök közölte, hogy az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, „ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni”.

Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük. Idén is így lesz ez

 – hangsúlyozta a kormányfő, aki leszögezte, hogy 

minden nyugdíjas megkapja, ami jár, még az év végéig, reményei szerint már novemberben mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.

Mint fogalmazott, ez nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. 

Ha Ukrajnában van a pénzed, nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem, de mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár

– mondta a kormányfő, aki az idősek napja alkalmából is köszöntötte a nyugdíjasokat.

