Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a Tisza Párt kiszivárgott terveit

„A Tisza alelnöke megint elszabadult. Amíg mi Koppenhágában álltunk ellen a háborús ellenszélben, addig a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából” – idézte fel Orbán Viktor a Facebook-oldalán, írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök emlékeztetett:

Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák »újragondolását« helyezi kilátásba.

„Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak. Mi azért nem tévesztjük el a célt” – hangsúlyozta.