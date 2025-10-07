1 órája
Orbán Viktor: nagyra becsüljük a türk világ békepárti elkötelezettségét (videó)
A Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján vesz részt a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor szerint míg az Európai Unió az orosz–ukrán háborúra koncentrál, még várni kell, hogy az Európai Unió felismerje Közép-Ázsia stratégiai jelentőségét.
Orbán Viktor miniszterelnök A Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor a türk államok békepárti elkötelezettségét hangsúlyozta Azerbajdzsánban, a Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján.
„Magyarország és a türk államok megerősítették elkötelezettségüket a béke mellett. Míg az EU háborút folytat az ukrán fronton, mi együtt állunk a párbeszéd és a tartós béke mellett” – idézte a Magyar Nemzet a bejegyzést, amit az X közösségi oldalán tett közzé a kormányfő.
Az Európai Unió ma háborús üzemmódban működik. Az Európai Unió ma egy háborús stratégiát követ, amelynek az a célja, hogy katonai eszközökkel az ukrán frontfonalon megnyerje a háborút Oroszország ellen. Az orosz–ukrán háborút az Európai Unió saját háborújává nyilvánította
– hívta fel a figyelmet beszédében a miniszterelnök.
Ilyen körülmények között még várni kell, hogy az Európai Unió felismerje Közép-Ázsia stratégiai jelentőségét
– tette hozzá.
„Mi magyarok nagyra becsüljük a türk világ békepárti elkötelezettségét. Mint tudják, Magyarország ellenzi a háborút. Tárgyalásokat, tűzszünetet és békét akarunk”
– szögezte le Orbán Viktor.
Büszkék vagyunk arra, hogy önökkel együtt tartozunk a béketáborba, a globális békepárti többséghez. És Magyarország részéről köszönjük önöknek a béke érdekében tett lépéseiket
– zárta beszédét a magyar miniszterelnök.