Orbán Viktor beszédet mond a veszprémi bazilikában – frissül

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt frissítjük

Ma délután ünnepi szentmisére várják a híveket és az érdeklődőket a veszprémi bazilikába, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. A szimbolikusan zárja le a várnegyed megújulását: ősztől ismét teljes pompájukban látogathatóak a történelmi épületek és szakrális terek – írja a Magyar Nemzet, amely percről percre számol be az eseményről.