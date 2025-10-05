Veszprém
30 perce
Orbán Viktor beszédet mond a veszprémi bazilikában – frissül
Újraszentelik a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Az eseményen jelen lesz és beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor minsizterelnök
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Fotó: Benko Vivien Cher
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt frissítjük
Ma délután ünnepi szentmisére várják a híveket és az érdeklődőket a veszprémi bazilikába, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. A szimbolikusan zárja le a várnegyed megújulását: ősztől ismét teljes pompájukban látogathatóak a történelmi épületek és szakrális terek – írja a Magyar Nemzet, amely percről percre számol be az eseményről.
