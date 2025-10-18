Patrióták a béke mellett, Magyar Péterék háborús pszichózisban (videó)

„A budapesti békecsúcs, a Trump–Putyin-találkozó megint ékes példája annak, hogy mi az a két erő, amely küzd ma Magyarországon is. Az egyik erő, akik mi vagyunk, a patrióta oldal, mi a béke mellett állunk ki, és azt szeretnénk, hogyha az orosz–ukrán háborúnak lenne valamilyen diplomáciai megoldása, mert nap mint nap mind a két fél részéről értelmetlenül halnak meg fiatalok – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Mohácsy István, a Fidelitas alelnöke. – A másik oldalon Magyar Péter és a Tisza Párt, az ő szövetségeseik háborús pszichózisban élnek. Pontosan tudjuk, hogy Magyar Péter fogott ember, Ursula von der Leyennek és Manfred Webernek a magyarországi bábja. Ha ő kormányt alakítana, akkor itt egy háborúpárti bábkormányt hoznának létre. A 2026-os választások tétje, hogy folytatódik-e a békepárti politika, ami ma is van Magyarországon, Orbán Viktor vezetésével, vagy egy fura, zavaros, háborút támogató politika érkezne meg Magyarországra Magyar Péterékkel” – fejtette ki az alelnök.

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

„Megnéztük, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai hogyan reagáltak a budapesti békecsúcsra – mondta Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. – Először azt találták ki, hogy nem is igaz ez a hír, a strucc bedugta a fejét a homokba. Nem is Trump írta, hogy békecsúcs lesz Budapesten. Aztán kitalálták, merthogy tanultak a vezetőjüktől, hogy az egészet a mesterséges intelligencia generálta. Utána eljutottak oda, hogy ha Magyarországra jön Putyin, akkor le kell tartóztatni. Végül pedig már azon lamentálnak, hogy dobjunk le egy atombombát magunkra, mert akkor Putyin és Trump is elmúlik. Nem lehetne örülni annak, hogy teszünk egy lépést a béke felé?” – tette fel a kérdést az elemző.

Kirajzolódni látszik, hogy a Tisza Párt mit szeretne csinálni: a magyar társadalom minden korosztálya rosszabbul járna velük

– hangsúlyozta Mohácsy István. „A fiatalokat elküldenék egy olyan háborúba, amely nem a mi háborúnk. Illetve eltörölnék a személyijövedelemadó-mentességüket. A középkorúaknak és a családosoknak eltörölnék az adókedvezményeit, a nyugdíjasokra pedig egy 15-20 százalékos adót vetnének ki. Ez a Tisza Párt programja, és mostanra mindenki számára evidens kell, hogy legyen, hogy ez nem egy jó út” – mondta a Fidelitas elnöke, aki felhívta a figyelmet szervezetük háborúellenes aláírásgyűjtésére, amelyet a https://www.nemamihaborunk.hu/ oldalon lehet elérni.

