Kuplung a vezérkar élén – Ruszin-Szendi Romulusz pályája a kezdetektől a Tiszáig
A Magyar Nemzet részletes portrét ad Ruszin-Szendi Romuluszról — a Tisza Párt katonai szakértőjéről, korábbi vezérkari főnökről —, és feltárja, miért ragadt rá a „Kuplung” gúnynév, valamint milyen események, visszaélések és botrányok jellemezték pályáját.
Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök
Ruszin-Szendi Romulusz az utóbbi hónapokban széles körben ismert lett a közéleti botrányairól, arról azonban keveset tudni, miként alakult a 90-es évek közepén indult katonai pályája – írja a Magyar Nemzet, amely a kezdetektől indulva térképezi fel, és ad részletes képet a bukott vezérkari főnökről.
Szerény kezdetek
A Tisza Párt jelenlegi katonai mindenese Miskolcon született és 1995-ben végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, ahol tüzértiszti és földmérő mérnöki képesítést szerzett. Akkor még Ruszin Romulusz néven, a Szendi ugyanis második feleségének vezetékneve, azt házasságkötésükkor vette fel. Főiskolai társainak visszaemlékezései mind arra lyukadtak ki, hogy Ruszin-Szendi nem mindig a saját erejéből jutott túl az akadályokon. Példaként megemlítették erőteljes protekcióját: állítólag úgy kapott az akkor nagyon kemény testnevelési vizsgán kiváló jegyet, hogy nem tudott felmászni a kötélre. „Meg sem kellett próbálnia” – idézte fel egyik társa.
Volt, aki úgy emlékezett, hogy a mostani tiszás politikus nagyon gyenge volt közelharcból, egy másik pedig arról számolt be: Ruszin-Szendi látása nem volt a legjobb, emiatt a céltáblát sem találta el, lövészetből mégis átment.
Utóbbi történetet Pintér Ferenc alezredes, Ruszin-Szendi későbbi helyettese is elmondta egy, a lapnak adott nyilatkozatában.
Előre a ranglétrán
Ruszin-Szendi 1995-ben, Tapolcán vágott neki a honvédségi szamárlétrának, és az 5. Csobánc Sorozatvető Tüzérezred hangfelderítő szakaszparancsoka lett. Innen 1997-ben került át Pécsre a 101-es vegyes tüzérdandárhoz, 2003 ősze pedig már Székesfehérváron találta, a szárazföldi parancsnokságon. Ezután Tata és a 25. Klapka György Lövészdandár következett a pályáján, 2006-ban innen került Szolnokra, a 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljhoz, ahol egyebek közt törzsfőnök és ejtőernyős parancsnokhelyettes lett.
Itt érdemes egy történet erejéig megállni. Többen úgy emlékeznek ugyanis, hogy Ruszin-Szendi lényegében csalással szerezte meg az ejtőernyős „alkalmas” minősítést. Egy akkori katona elmondása szerint a mai tiszás politikus mást küldött be maga helyett. Kérdésünkre, hogy ez miként történhetett, a lap forrása annyit mondott: „Csalt és kész.”
Egy másik – ma már inaktív – honvéd egyszerűen csak irodakatonának nevezte Ruszin-Szendit, aki – szerinte – akkoriban igyekezett kihúzni magát a kiképzés megterhelő feladatai alól.
Erre példaként egy nagyjából kéthetes különleges műveleti kiképzést hozott fel, amelynek Ruszin-Szendi csak az első napjain vett részt ténylegesen. A következő napokon már kiképzőként szerepelt, aztán pedig már ellenőrző elöljáró volt.
Ebben az időszakban vett részt a NATO iraki kiképző missziójában, amelyben a különleges műveleti csoport parancsnoka volt.
Ruszin‑Szendi: vissza kell állítani a sorkatonaságot, „berántunk mindenkit” (videó)
„Szívem” és „Cica”
Ruszin-Szendi 2009 nyarán váltott: maradt Szolnokon, de a 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóaljnál folytatta, parancsnokhelyettes, majd parancsnok lett. „Itt kezdődött karrierjének az a szakasza, amikor akkori feleségével közösen, egymás közvetlen munkatársaként végezték a parancsnoki személyügyi munkát” – emlékezett vissza egyik beszélgetőtársunk, aki szerint rém kellemetlen volt, ahogyan a férj és a feleség a 800 fős elitalakulatot vezették.
Egy százados úgy emlékezett vissza, hogy Ruszin-Szendi és akkori neje rendszeresen „Szívemnek” vagy „Cicának” szólították egymást a parancsnoki értekezleteken.
„Arra is volt példa – idézte fel –, hogy egyik leszúrta a másikat, mondván, »nem ezt beszéltük meg otthon«. Olyan abszurd esetről is hallottunk, hogy az akkor már ezredesi rangban álló Ruszin-Szendi kérdőre vonta az egyik katonát, mert az a felesége szerint előző nap rossz időpontban ment az edzőterembe.”
Balesetek és elhárított felelősség
Ez azonban apró „színes” részlet ahhoz képest, hogy néhány visszaélésről is hallani lehet ebből az időszakból. Ekkortájt súlyos balesetek történtek, amelyek a felelősség kérdését is felvetették. Egy helikopteres ereszkedés alkalmával például lezuhant egy katona és súlyosan megsérült – a baleset egyes állítások szerint azért következett be, mert az azzal megbízott százados silány alkatrészeket – ereszkedő nyolcasokat – vásárolt. A katonai legendárium, legalábbis az a verzió, amit mi megismertünk, arról szólt, hogy a helikopteres ereszkedéshez használt alkatrészek egy ceglédi cipőboltból származtak, nem is bírták a terhelést. Ráadásul az ereszkedő nyolcasok darabját a tizedéért vásárolták meg, mint amennyit utóbb a könyvekbe beírtak. Úgy lehetett hallani, Ruszin-Szendinek jelezték, hogy súlyos sikkasztás lehetőségét is felveti az ügy, de nyomozás nem indult, a századost sem függesztették fel.
A Magyar Nemzet tudomást szerzett egy másik esetről is, amikor állítólag szintén nem történt meg a felelősség maradéktalan kiporciózása. Egy katona maradandó sérülést szenvedett, mert – felettesi utasításra – egy gránátvetős éleslövészeten harminc méterről lőttek kemény célra. A robbanófej azonban hetven méteren élesedik, a próbálkozás következtében pedig a lövő katona kórházba került, és utóbb maradandó sérülése miatt – alkalmatlanságra hivatkozva – le is szerelték.
Hogy így volt-e, két évtized távlatából nem a legegyszerűbb ellenőrizni, így hát a legrövidebb utat – az egyenest – választották: a lap a Tisza Párt sajtóosztályának tett fel kérdéseket Ruszin-Szendi Romulusz esetleges felelősségéről a gránátvetős és a helikopteres baleset körülményeivel kapcsolatban, valamint hogy valóban segítette-e protekció a főiskolai előmenetelét, és pontosan ki szerezte meg az ejtőernyős képesítést. De a kérdések megválaszolatlanok maradtak.
Miért ragadt Ruszin-Szendin Romuluszra a „Kuplung” gúnynév, miként ívelt felfele a pályája, és miként lett „Magyar Péter utánfutója”? A portréból ezek és további részletek is kiderülnek.
