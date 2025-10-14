Ruszin-Szendi Romulusz tagadja a sorkatonaság visszaállításával kapcsolatos kijelentéseit

„A legújabb, hogy vissza akarjuk állítani a sorkatonaságot. Soha nem mondtam ilyet! Mondjuk, végig kellene hallgatni vagy olvasni a mondanivalómat és az sem lenne hátrány, ha meg is sikerülne érteni” – idézte a Magyar Nemzet Ruszin-Szendi Romulusznak a közösségi oldalán közzétet bejegyzését, amit annak kapcsán tett közzé, hogy a Fidelitas aláírásgyűjtésbe kezdett a sorkatonaság visszaállítása ellen.

„A propagandisták eközben kiragadnak részmondatokat beszédekből, csak hogy félelmet keltsenek, hogy féljetek, hogy szándékosan megvezessék a lakosságot! Ez szándékos hazugság és félrevezetés, mert csak így tudják a hatalmat megtartani” – jelentette ki a bukott vezérkari főnök.