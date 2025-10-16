1 órája
Szijjártó: fantasztikus hír a tervezett budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozó
Fantasztikus hír, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök újra beszéltek egymással, és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool
Fotó: Gavriil Grigorov
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss bejegyzésében fantasztikusnak nevezte, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással, és még fantasztikusabbnak, hogy hamarosan személyesen is találkoznak.
„A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út"
- szögezte le.
„A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren"
- tette hozzá.
Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy Alaszka után a közeljövőben Budapesten találkozhat újra orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.