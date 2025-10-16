október 16., csütörtök

Veszélyek kora

Szijjártó Péter: a kormány Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédi a rezsicsökkentést

A kormány mindent megtesz annak az érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédje a magyar családokat és a rezsicsökkentés eredményeit - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető kifejtette, hogy „Magyar Péter brüsszeli pártjának vezetésével az Európai Parlament ma olyan döntést hozott, amely nyílt támadás Magyarország energiabiztonsága, Magyarország gazdasága és a rezsicsökkentés ellen".

Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága csütörtökön támogatásáról biztosította azt az indítványt, amelynek értelmében már 2026. január 1-től betiltanák az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióban, és amely indítványt Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt is megszavazott.

„Ez a döntés, amelyet az Európai Parlament ma hozott, jelentős mértékben veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát, visszaveti a magyar gazdaság teljesítményét, valamint veszélyezteti a rezsicsökkentés fenntartását"

 - figyelmeztetett.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormányzat a jelenlegi energiabeszerzéseivel biztosítja azt, hogy a magyar családok fizessék Európa legalacsonyabb gázszámláit, s ha ezeket a forrásokat ellehetetlenítik, akkor elveszik a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartását is.

„Ez a döntés tehát a magyar családok élete szempontjából rendkívül káros, rendkívül veszélyes" 

- húzta alá.

„Mindent megteszünk a jövőben is annak érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben megvédjük a magyar családokat és megvédjük a rezsicsökkentés eredményeit" - összegzett.

