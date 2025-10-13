Szijjártó Péter két megállapodást írt alá az ANOCA elnökével

Szijjártó Péter két megállapodást írt alá Mustapha Berraffal, az ANOCA elnökével az együttműködés erősítése érdekében, majd az ezt követő közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Magyarország ezzel jelentős mértékben hozzájárul az afrikai sport fejlesztéséhez.

„Az első megállapodás értelmében itt, a Magyar Diplomáciai Akadémián fogjuk képezni az afrikai országok sportdiplomatáit, évente harminc sportdiplomatát fogunk itt fogadni. Azt gondolom, hogy az egyik legeredményesebb olimpiai nemzetként az általunk biztosított sportszakmai képzéseket majd jól tudják hasznosítani. Emellett pedig mint sportrendezvények szervezésében a világbajnoki címet magunknak odaítélő, de talán nem jogtalanul odaítélő nemzet, a sportinfrastruktúrában, a sportinfrastruktúra fejlesztésben, a sportmenedzsmentben, a sportesemények környezettudatos, fenntartható módon történő szervezésében gyűjtött tapasztalatainkkal szintén hasznos képzési programokat biztosíthatunk majd önöknek” – tudatta a külgazdasági és külügyminiszter.

„A második megállapodás értelmében felmenő rendszerben a következő öt esztendő során magyarországi egyetemeken hetvenöt fiatal afrikai sportoló számára fogunk ösztöndíjat biztosítani. Úgy biztosítjuk ezt az ösztöndíjat, hogy a fiatal afrikai sportolók nemcsak itt, Magyarországon fognak tanulni, hanem Magyarországon is folytatják a sportkarrierjüket az egyetemi és nem egyetemi sportklubokkal kötött megállapodásaink alapján” – folytatta.

Majd rámutatott, hogy hazánknak van már ilyen együttműködése, hiszen a Nemzetközi Úszószövetséggel és a Nemzetközi Cselgáncs Szövetséggel is kötött már a kormány ösztöndíj-megállapodást.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezzel a két megállapodással tehát Magyarország fontos szerepet fog játszani a következő időszakban az afrikai sport fejlesztésében, ezáltal pedig segíti, hogy Afrikában az életkörülmények alkalmasak legyenek az egyre növekvő lakosság otthon tartására.