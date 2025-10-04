Szijjártó Péter: a szövetségeseink fölényes győzelmet arattak Georgiában is

„A szövetségeseink fölényes győzelmet arattak Georgiában is!” – közölte a Facebook-oldalán Szijjártó Péter, miután a Georgiai Álom párt első helyen végzett a kaukázusi országban rendezett önkormányati választásokon.

Patrióta barátaink, a Georgiai Álom utcahosszal lett első az önkormányzati választáson. Bravó! Nagy gratuláció Kakha Kaladzénak, akit újraválasztottak főpolgármesternek Tbilisziben!

– fogalmazott a tárcavezető, aki hozzáfűzte:

„Kíváncsi vagyok (igazából persze nem…), hogy az EU mikor ítéli el az ellenzéki törés-zúzást.”