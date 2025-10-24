2 órája
Szijjártó Péter: senki sincs befeszülve, nyugalom (videó)
A külgazdasági és külügyminiszter nemrég amerikai hivatali partnerével, Marco Rubióval folytatott megbeszélést. Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a hírekkel ellentétben nincs feszültség Rubio és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozója Washingtonban 2025. október 22-én
Forrás: MTI/KKM
Fotó: -
Szijjártó Pétera közösségi oldalán megosztott videóban elmondta: nincs feszültség Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között, ugyanakkor elárult néhány részletet is az egyeztetésről – számolt be a Magyar Nemezt.
A külügyminiszter a videóban elmondta:
hétfőn beszélt Szergej Lavrovval is, szó sincsen azonban arról, hogy a két külügyminiszter összeveszett volna.
Szijjártó szerint a Rubio és Lavrov közötti egyeztetésen világossá válhatott, hogy a budapesti békecsúcs kapcsán még előkészítő munkára van szükség, mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozna.
Szijjártó: nem szabad hagyni, hogy a különböző álhírek visszavessék a békeerőfeszítéseket (videó)
A tárcavezető szerint habár a liberális média szeretné úgy beállítani, hogy konfliktus van, azonban
személyesen tapasztalta, hogy mind az orosz külügyminiszter, mind az amerikai külügyminiszter a legnagyobb tisztelettel beszélt a másikról.