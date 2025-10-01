Tisza-adó helyett szja-mentesség: ma indul a történelmi családtámogatás

„Tisza-adó helyett: mától

a háromgyermekes édesanyáknak egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetniük”

– írta a közösségi oldalán Deák Dániel, miután a kormány döntése értelmében október elsején indul az új családtámogatás.

Deák Dániel elemző

Forrás: Facebook

Az elemző a bejegyzésében tudatta, az ehhez szükséges nyilatkozat legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazásában adható be elektronikusan.

Hozzátette, januártól pedig

a negyven év alatti kétgyerekes anyák is adómentesek lesznek.

Ismert, Orbán Viktor miniszterelnök év elején jelentette be, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el a magyar kormány. A kormányfő kiemelte, hogy bevezetik a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Továbbá a két- és háromgyermekes anyák teljes jövedelemadó-mentességet kapnak. Az utóbbiak 2025 októberétől, az előbbiek 2026 januárjától – írja a Magyar Nemzet.

A bejelentett lépés csaknem egymillió édesanyát érint, és további nyolc-kilencszázmilliárdot hagy a gyermekes családoknál.

Az október elsején életbe lévő szja-mentességről a háromgyermekes anyák mától nyilatkozhatnak, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején kézhez kapott fizetésben megjelenik. A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető.

Ez azt jelenti, hogy

a háromgyerekes anyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól

– hívta fel a figyelmet a NAV.