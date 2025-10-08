20 perce
Ukrán katonai kapcsolatok a Tisza-applikáció mögött?
A Tisza-applikáció fejlesztőjének háttére nem mindennapi: a vezérigazgatói pozíció mellett tagja egy olyan civil szervezet felügyelőbizottságának is, amely az ukrán hadsereggel működik együtt. Ez újabb kérdéseket vet fel az alkalmazás céljaival és szándékaival kapcsolatban.
Magyar Péter őt találta a legalkalmasabbnak a Tisza Világ kifejlesztésére
Forrás: Facebook
A Tisza-app fejlesztője az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi. Ráadásul a tény, hogy ő egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja, rengeteg kérdést vet fel. Ugyanis ez az ukrán NGO az ukrán hadsereg Da Vinci Wolves elnevezésű zászlóaljával folytat szoros együttműködést – írja a Ripost.
A Defence Robotics UA egy civil szervezet, amely az ukrán hadsereg robotikai és drónfejlesztéseit támogatja, és az autonóm földi járművek (UGV-k) hadrendbe állításában is részt vesz. Szoros kapcsolatban áll a Da Vinci Wolves zászlóaljjal, amely az orosz–ukrán háborúban robotikai rendszereket is alkalmaz.
Magyar Péterék adatszivárgási botránya újabb ukrán kapcsolatra világított ráA Tisza Párt mobilalkalmazásából csaknem húszezer ember személyes adatai szivárogtak ki.
Ez felveti a kérdést, hogyan kerülhetett egy ilyen katonai háttérrel rendelkező cég vezetője a Tisza-applikáció fejlesztésébe, és milyen adatokhoz férhetett hozzá.
Korábban is szivárogtak ki személyes adatok a Tisza párt aktivistáiról. Most azonban közel 20 ezer felhasználó adatai, köztük nevek, anyja neve, lakcím, e-mail és telefonszám, valamint a tényleges tartózkodási helyük és választókerületük is nyilvánosságra kerülhetett.
A teljes cikk ITT olvasható el.