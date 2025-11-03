Garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Garázdaság vétségének gyanújával hallgatták ki a kötcsei botránya miatt Ruszin-Szendi Romuluszt – számolt be a Magyar Nemzet Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Budai Gyula miniszteri biztos írásbeli megkeresésére adott válaszára hivatkozva.

Az ügy hátterével kapcsolatosan a lap felidézi: Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert.

