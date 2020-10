A baloldal hitelességét semmisíti meg Bíró jelölése

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egyedülálló botránynak nevezte a tegnapi Kormányinfón, hogy a teljes baloldal és Karácsony Gergely főpolgármester is egy olyan jelöltet támogat az október 11-i Borsod megyei időközi országgyűlési képviselő-választáson Bíró László személyében, aki egyértelmű antiszemita megnyilatkozásokat tesz.

A tárcavezető szintén súlyos ügynek nevezte, hogy a kisemberek megsegítését zászlajára tűző baloldali összefogás történetesen olyasvalaki mögött állt össze, aki még a saját alkalmazottai – kis jövedelmű varrónők – bérét sem fizette ki.

– Ez a baloldal elmúlt harminc évben gyűjtött nagyon kevés hitelességét teljes egészében semmisíti meg – fogalmazott Gulyás Gergely, aki szerint a baloldali főpolgármester személyes felelőssége, hogy ebben részt vesz.

Míg Bíró gyűlöletkeltő kijelentései miatt élesen elhatárolódott tőle számos baloldali értelmiségi és politikus – bizonyos módon még a mögötte álló Momentum elnöke is –,

a baloldali sajtó meglehetősen cinikusan áll a rasszista-antiszemita jelölthöz.

Különböző kifogásokkal a HVG, az Élet és Irodalom, a Népszava, a Telex, valamint a Heti Válasz Online egyaránt visszautasította, hogy közölje például Kőbányai János, a Múlt és Jövő elnevezésű zsidó kulturális folyóirat főszerkesztője Bíróról írt publicisztikáját. Egyebek mellett arra hivatkoztak, hogy nem foglalkoznak ezzel a témával vagy hogy csak belső munkatársak publikálhatnak a felületükön. A végül az Indexen megjelent véleménycikk szerzője azt fejtette ki, hogy

Bíró úgy tudna hihetően bocsánatot kérni a zsidóságtól az antiszemita kijelentéseiért, ha kiszállna minden közfunkciójából.

Kőbányai egyebek mellett azzal érvelt, hogy Bíró korábbi zsidózó kijelentései – például a Judapest és a pajeszcsúszda kifejezések – „nem csupán kirekesztőek, a holokauszt utáni (Kertész Imre gondolata) gyilkos gúnyszavak, hanem használójuk szellemi hátországát, szocializálója irányát és folyamatát lemeztelenítő kulcskifejezések”.Bíró Facebookos bocsánatkérését Kőbányai nem tartotta elégségesnek, s azt is kifogásolta, hogy később a jobbikos politikus a Fidesz 2018-as választási győzelmével indokolta a zsidózást.

Közben Lánczi Tamás politológus az időközi választás tétjét elemezve a Mandinernek adott interjúban arról beszélt, hogy a Fidesz győzelme véglegesítheti a Jakab Péter vezette Jobbik baloldalba tagozódását. Úgy vélte,

Bíró László mandátumszerzése viszont morális felmorzsolódással és kínos nemzetközi visszhanggal járhat a baloldalnak.

Öt helyen is időközi választást tartanak

A szerencsi időközi országgyűlési voksolás mellett négy településen is a szavazóurnákhoz járulhatnak vasárnap a helyi választók. A Győr-Moson-Sopron megyei Cirákon és Hövejen, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Császlón polgármestert és képviselőket is választanak, mivel ezeken a településeken a testület korábban feloszlatta magát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Leveleken ezzel szemben csak polgármestert választanak, miután július végén lemondott tisztségéről Borsodi László (Fidesz-KDNP), a község első embere. A politikus, aki 2010 óta állt a település élén, nem indokolta meg a döntését. A települést az időközi polgármester-választásig Turóczyné Székely Anita (Fidesz–KDNP) alpolgármester irányította, irányítja. Leveleken az időközi voksoláson csak egyetlen jelölt indul, éppen Turóczyné Székely Anita, aki most függetlenként száll ringbe. A többi településen is jellemzően független polgármester- és önkormányzati képviselőjelöltek indulnak, egyedül Császlón Nagy István Béla méreti meg magát a Munkáspárt színeiben.