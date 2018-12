A brit hadsereget is utolérte a genderőrület

A szigetországban elnőiesedőben van a katonai pálya, és ez a politikai korrektség újabb vadhajtásait hozza.

Egyre több nő jelentkezik katonának, ezért az egyes fegyvernemekbe tartozó harcosok megnevezését is újra kell gondolni a brit védelmi minisztérium szerint. Be kell zúzni minden olyan kiképzési kézikönyvet, amely „genderspecifikus” nyelvezetet használ – áll a brit hadsereg nemrég kiadott tájékoztató dokumentumában. Az újragondolt fegyvernemi megnevezésekkel és egyéb szavak újraalkotásával arra a folyamatra igyekeznek reagálni, hogy egyre több nő lép be a hadseregbe – hívta fel a figyelmet a jelenségre a 888.hu hírportál.

A védelmi minisztérium szóvivője megerősítette a változásokról szóló híreket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a módosítás nem érinti a történelmi rendfokozatokat, így például a gárdista (guardsman) továbbra is gárdista marad annak ellenére, hogy az angol szó a man tagra végződik, ami férfit jelent, így tehát hímneműnek tekinthető.

A politikailag korrekt megnevezések kidolgozása azután kapott nagy lendületet, hogy idén októberben megnyílt a lehetőség a nők előtt is, hogy csatlakozzanak a brit hadsereg speciális erőihez és elit alakulataihoz.

Egy neve elhallgatását kérő katona a Daily Mailnek így kommentálta a változásokat:

„Rengeteg pénzt költöttünk el reklámokra, új kaszárnyákat építettünk, ráadásul még azt is megszabják nekünk, hogyan beszéljünk és mit olvassunk.”

