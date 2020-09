A Charlie Hebdo előtti támadás elkövetőjének apja büszke fia tettére (videó)

Szeptember 25-én Párizsban, a Charlie Hebdo szatirikus magazin korábbi szerkesztősége közelében támadt rá több emberre egy pakisztáni férfi. Az elkövetőről apránként derülnek ki a részletek: eredetileg Hassan A. néven mutatkozott be, és 18 évesnek mondta magát, ám kiderült, hogy valójában 25 éves, és a neve sem az, amit a rendőrségnek mondott – emlékeztet híradásában a V4NA hírügynökség.

Az ügyben nyomozó ügyész emellett azt is elárulta, hogy a férfi a támadás helyszínén hagyott egy szatyrot, amelyben volt egy kalapács, egy öngyújtó és két üveg lakkbenzin, tehát feltehetően az volt az eredeti terve, hogy behatol a szerkesztőség egykori irodájába és felgyújtja azt, mivel nem tudta, hogy a 2015-ös merénylet után másik helyre költöztek az újságírók. A bárddal történt támadás hirtelen ötlet volt, tulajdonképpen csak akkor döntötte el, amikor meglátta későbbi áldozatait az utcán, akikről azt hitte, hogy a Charlie Hebdo munkatársai – írja a Le Figaro.

Az ügy kapcsán került fel a közösségi oldalakra egy újabb videó, amelyben a támadó apja a Naya Pakistan televíziónak beszél fiáról. A felvételen a férfi úgy fogalmaz, nagyon büszke arra, amit a fia tett. Szerinte tettével fia megvédte Mohamed próféta becsületét, majd hozzátette, hogy a környezete is így gondolja, mivel a támadást követően az egész falu gratulált neki. A férfinak elmondása szerint öt fia van, akiket, saját magával együtt, bármikor kész feláldozni a prófétáért.

“I’m proud of what my son did, I’ve 5 sons and would sacrifice all of them for Muhammad; and myself.” Says the father of Paris knife attacker

That’s the mentality religious minorities and blasphemers have to deal with on daily basis in #Pakistan.

— Ali Malik (@apostateali) September 29, 2020