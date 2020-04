A diákok is támogatják az érettségi forgatókönyvét

Elfogadják az előrehozott vizsgák törlését, és az érettségi mielőbbi megszervezése mellett foglalnak állást a Magyar Nemzet által megkérdezett diákok. Az Országos Diáktanács tagjai szerint a vizsgaalkalmak csökkentése sok veszélyforrástól kíméli meg a tanulókat, szeretnék ugyanakkor, ha ősszel mindenki levizsgázhatna, aki most valamilyen okból nem teszi.

Szigorú óvintézkedésekkel, de most már biztos, hogy május 4-én mindenképp elstartol az idei érettségi.

Ahogy azt Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is megerősítette pénteken: a járványügyi szakemberek álláspontja szerint sem érdemes későbbre tolni a kezdés időpontját, sőt az államtitkár szerint a diákok is mielőbb érettségizni akarnak.

A Magyar Nemzet megkérdezte az Országos Diáktanács (ODT) néhány tagját, mit szólnak a kormány terveihez.

– Az érettségi elhalasztása sokkal több hátránnyal járna, mint az, ha május 4-én megszervezik. Igaz, ez sem mondható optimálisnak, hiszen a jelenlegi járványhelyzetben minden forgatókönyv egyfajta kényszermegoldás, de ezzel együtt is azt tartom a szerencsésebb verziónak, ha mielőbbi lebonyolítják a vizsgákat. Ami mellesleg az egyetemi felvételi miatt is nagyon fontos

– hangsúlyozta a lapnak Bellovicz Martin, a Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulója.

A 11. évfolyamos diák szerint az alsóbb évesek előrehozott vizsgáinak törlése nem eget rengetően nagy probléma, elfogadható ötlet a vizsgaalkalmak csökkentése érdekében. Kitért arra is, hogy a felkészülésben hiányzik a tanulóknak a pedagógusok személyes segítségnyújtása, de mint mondja, a vizsgák előtti utolsó hetek az érettségizők többsége számára már egyébként is az otthoni, egyéni felkészülésről szólnak. Az óvintézkedések kapcsán Bellovicz Martin megjegyezte: fontos, hogy a járványügyi szakértők és orvosok által előírt egészségvédelmi szabályokat mindenhol betartsák.

Szilas Kincső, a budapesti Szinyey Merse Pál Gimnázium 10. osztályos diákja szeretett volna idén előrehozott érettségi vizsgát tenni. Azt mondja, bosszantó, hogy a terve a koronavírus miatt meghiúsult, hiszen egy teljes éven át készült rá, hogy idén májusban számot ad a tudásáról.

– Mindettől függetlenül megértem az előrehozott érettségikről kiadott rendeletet, hiszen felesleges veszélyforrást jelentene, ha még több diák érettségizne idén

– tette hozzá.

A diáklány beszámolt arról is, hogy az ODT levelet írt az Emberi Erőforrások Minisztériumának, amelyben kérték, hogy minél hamarabb, lehetőleg már az őszi érettségi időszakban letehessék – a tavaszi érettségi időszaknak megfelelő feltételekkel – az előrehozott vizsgákat.

Erre egyébként minden bizonnyal lesz is mód, hiszen, ahogy a Magyar Nemzet korábban megírta, Maruzsa Zoltán azt ígéri: a tömeges érdeklődésre tekintettel idén ősszel újra megszerveznék a komplett érettségi vizsgát, sőt a felsőoktatási felvételit is, hogy ne kelljen egy teljes évet kihagynia annak, aki most visszalép a vizsgától. Mint ismert, ősszel egyébként is szokott lenni érettségi, de a tavaszinál jóval kisebb volumenű. Ilyenkor nem is szoktak minden vizsgafajtát megszervezni, és körülbelül tizedannyian jelentkeznek, mint a májusi szezonban.

Koósa Tamásnak, a pesterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium tanulójának ugyancsak le kellett mondania az előrehozott vizsgáról, de elfogadja a kormány döntését.

– Persze, így jövőre nehezebb lesz, viszont jelen helyzetben tényleg az a legfontosabb, hogy minél kevesebb esélyt adjunk a vírus terjedésére

– emelte ki.

A diák szerint a továbbtanulás miatt elengedhetetlen, hogy a fiatalok időben érettségizhessenek, márpedig az egyetemi, főiskolai felvételi a végzősök jó részét érinti.

– Mivel nálunk az érettségiből adódó százalékos eredmények, pontok jelentik a felvételit, nem lett volna megvalósítható, hogy az érintetteket az év végi jegyek alapján rangsorolják, úgy kisebb lett volna a „szórás” a sok egyforma jegy miatt

– tette hozzá.

Koósa Tamás szerint érthető és jó megoldás, hogy csak az írásbeli érettségiket szervezik meg idén, mert így a vizsgák sokkal kevesebb kontaktust igényelnek, illetve azért is, mert az eredmény nagyobb részét egyébként is az írásbeli teszi ki, tantárgytól függően az összpontszám kétharmadát, négyötödét. Mivel az érettségi most csak annak szükséges, aki felvételizni szeretne, szerinte sokat segíthet a helyzeten, ha mindenki más visszalép a vizsgától.

Borítókép: a történelem írásbeli érettségi vizsga feladatlapját tölti ki egy diák a fővárosi Szerb Antal Gimnáziumban 2019. május 8-án