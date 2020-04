A Fidesz-KDNP képviselői elutasítják az EP Magyarországgal szembeni provokációját

Az Európai Parlamentben (EP) a koronavírus okozta válság idején sem sikerült félretenni a tagállamokat és azok kormányait támadó politikai és ideológiai vitákat, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja elutasítja a Magyarországgal szembeni provokációt, ugyanakkor támogatja a járvánnyal szembeni közös európai fellépést – jelentették ki a képviselőcsoport tagjai közleményükben pénteken.

A közlemény szerint az Európai Parlament reakciója késik, aminek az az oka, hogy a járvány kezdetén az uniós intézmények hetekig nem cselekedtek, cserbenhagyva ezzel az európai polgárok tízmillióit.

A képviselők kijelentették, a koronavírus-járvány elleni küzdelemre irányuló összehangolt fellépésről szóló, pénteken elfogadásra váró európai parlamenti határozat nem váltja be a hozzá fűzött reményeket.

Szavaik szerint a határozat kiegyensúlyozatlan, „üresen kongó baloldali és liberális politikai kinyilatkoztatást tartalmaz”.

A szöveg a liberális hálózatok által az elmúlt időszakban Magyarországgal szemben megfogalmazott ténybeli tévedéseket, nyilvánvaló hazugságokat, politikai előítéletekből táplálkozó rágalmakat tartalmazza a koronavírus elleni magyarországi intézkedésekkel kapcsolatban

– írták.

Aláhúzták, az európai parlamenti frakciókon átívelő baloldali-liberális-centrista, bevándorláspárti többség már hosszú évek óta indulatosan, nyilvánvaló hazugságokkal támadja Magyarországot, a koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelemhez szükséges széles körű összefogás helyett most is a politikai és ideológiai vitákat helyezik előtérbe. A határozat ugyanakkor a járvánnyal szembeni közös európai fellépés néhány fontos elemére is javaslatot tesz, amelyek megvalósítása érdemi előrelépést jelentene a jelenlegi helyzethez képest.

A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői ezért tartózkodó szavazatukkal elutasítják a Magyarországgal szembeni provokációt, ugyanakkor kifejezik a járvánnyal szembeni közös európai fellépés támogatását – tették hozzá.