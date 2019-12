A gyerekek kerültek a genderideológia célpontjába 2019-ben

Nem volt hiány a gender-őrületből 2019-ben, ezt több hír is bizonyítja. A paletta olyan széles, hogy nehéz is összeválogatni a legdurvább agymenéseket a genderséggel kapcsolatban, az azonban biztos, hogy idén a gyerekek kerültek a liberális ideológia középpontjába – írja összefoglalójában a V4NA hírügynökség.

Nagy port kavart a közösségi médiában például a hétéves James Younger esete, akinek

Az anyuka már Lunának szólítja a kisgyereket otthon, mivel úgy gondolja, James valójában lány.

Az üggyel kapcsolatban több kérdés is felmerült az emberekben, volt, aki egyenesen gyerekbántalmazásnak bélyegezte az anyuka törekvéseit. De James édesapja is igyekezett fellépni az édesanya érvelései ellen, szerinte ugyanis a fia egyáltalán nem akar lány lenni, ezt csupán az anyja erőlteti rá.

Whatever your political leaning, we all need to draw the line at giving puberty blockers to children

7 year old James Younger is about to be forced to undergo gender transitioning because his lunatic mother claims he is really a girl

This is child abuse. #ProtectJamesYounger

— Ashley StClair 🇺🇸 (@stclairashley) October 22, 2019