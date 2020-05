A kormány az összes fővárosi polgármester véleményét kéri

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője levelet küldött Karácsony Gergelynek és a budapesti polgármestereknek.

Az Origo információi szerint a levélben a következő áll:

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

Ön előtt is ismert, hogy az országos adatok alapján Budapesten és Pest megyében van a legtöbb koronavírussal fertőzött beteg. A mai napon sajnos háromszáznegyven elhunytról és ezernyolcvankilenc aktív fertőzöttről beszélhetünk a fővárosban és Pest megyében. A fertőzöttek száma – az elmúlt napok adatai alapján – ugyanakkor csökken, ennek ellenére Budapest továbbra is kiemelkedik fertőzöttség terén. A fővárosban jelenleg is érvényben vannak azok a kijárási korlátozások, amelyeket március végén vezettünk be. Mielőtt a kormány döntést hoz arról, hogy Budapesten milyen szabályok érvényesüljenek a következő hetekben, szeretnénk megismerni az Ön véleményét is. Kérem, hogy lehetőség szerint holnap délután 15 óráig szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy időszerűnek látja-e Budapesten a kijárási korlátozások feloldását és a fővárosi élet fokozatos újraindítását vagy még nem?

Szíves együttműködését megköszönve,

Budapest, 2020. május 13.

Borítókép: A kormany.hu által közreadott képen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter online sajtótájékoztatót tart „Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány?” címmel 2020. április 23-án