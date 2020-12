A kormány meghosszabbítja az 50 százalékos bértámogatást a turizmusban és a vendéglátásban

A vendéglátás, a szálláshely, a művészet, a szórakoztatás és a szabadidő szektorokban a bértámogatással 140 ezer munkahelyet véd meg a kormány – jelentette be a pénzügyminiszter kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában, az ágazati képviselőkkel folytatott egyeztetést követően.

Amennyiben később az ágazat szereplői kezdeményezik, az intézkedések meghosszabbíthatók a keddi döntés értelmében – tette hozzá a miniszter.

Varga Mihály közölte: az ágazati szereplők jelezték, hogy bár az eddigi kedvező intézkedések nagy segítséget jelentettek a fennmaradásukban, a veszélyhelyzet meghosszabbításával a munkahelyek védelme érdekében további segítségre van szükségük.

Az adó- és járulékkedvezmények is megmaradnak a tárcavezető közlése szerint, így az ágazatban működő vállalkozások mentesülnek a munkáltatói adóterhek megfizetése alól.

Az eddigi lépéseket kiterjesztik az utazásszervezéssel foglalkozó cégekre is – közölte Varga Mihály.

„A gazdaság újraindításában a magyar turisztikai szektornak is eredményesen kell részt vennie. Ehhez most az kell, hogy a költségvetés oldaláról is segítsük a fennmaradásukat, és megőrizzük a munkahelyeket” – fogalmazott a pénzügyminiszter.