A magyar kultúrában megtartott gyermekek az erős magyarság letéteményesei

Az anyaország terve és vállalt feladata, hogy a Kárpát-medencében a jövőt magyarul írják.

Annak, hogy a magyarság a 21. században az erős népek közé tartozzon, a magyar nyelvben és kultúrában megtartott gyermekek a letéteményesei – jelentette ki Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos a felvidéki Gelléren, ahol átadta a program keretében felújított helyi magyar nyelvű óvodát kedden.

A miniszteri biztos elmondta: az óvodafejlesztési programban a Felvidék pozitív diszkriminációban részesült – a program teljes keretéből majdnem annyit kap, mint Erdély -, aminek az az oka, hogy úgy látják, nagy tartalékok vannak még a magyar óvodába íratható gyermekek tekintetében.

Hozzátette: már vannak eredmények is, sikerült elérni, hogy egyre többen íratják be gyermekeiket magyar óvodába a Kárpát-medencében, és ez a jelenség már a Felvidéken is kézzelfoghatóvá vált, ami az óvodafejlesztési programnak is köszönhető.

Az MTI-nek nyilatkozva elmondta: több olyan eset volt, ahol

az óvodafelújításban érintett települések önkormányzatai kimondták, hogy erre a célra nem kaptak forrásokat a szlovák államtól, de már vannak örömteli jelek is, mert a magyar támogatások miatt a szlovák kormány több helyütt már jelezte, hogy szívesen segítene a településeknek a magyar óvodák felújításában.

„Ezt is a magyar óvodafejlesztési program eredményének tartjuk, s ez egy messzebb mutató politikai összefogást is sejtet, hiszen ma már a Kárpát-medencében nem egymás kárára kell erősödnünk, mert Magyarország fejlődése a Kárpát-medence politikai, gazdasági, társadalmi stabilitásának záloga” – hangsúlyozta Grezsa István.

„Az anyaország terve és vállalt feladata, hogy a Kárpát-medencében a jövőt magyarul írják, nekünk a határon túl pedig az, hogy biztosítsuk, ezt a jövőt itt magyarul is beszéljék, s ebben az óvodafejlesztési program nagyon fontos segítség”

– jelentette ki Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke, aki ugyancsak részt vett az ünnepélyes átadón.

A mintegy ötszáz lelkes Gellér lakossága szinte teljesen magyar.

A legutóbb a múlt század hetvenes éveiben átépített gelléri óvoda most közel 18 millió forint támogatásból újult meg, ebből a tető és a falak teljes víz- és hőszigetelését, a fűtésrendszer felújítását, valamint más kisebb munkálatokat végeztek el.

Kedden összesen három – a magyar kormány támogatásának köszönhetően – megújult felvidéki magyar óvodát adtak át a többségében magyarok lakta Csallóközben, a gelléri intézmény mellett még Bogyán és Kolozsnémán.

A három intézmény felújítását együttesen mintegy 38 millió forinttal segítette a magyar kormány. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében már felújításra került óvodák száma a Kárpát-medence szintjén egyelőre száz körül van, a Felvidéken pedig már meghaladta a harmincat.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot 2016 decemberében illetve 2017-ben hagyta jóvá a magyar kormány. A program, amely részben követi, részben pedig párhuzamosan fut a magyarországi óvoda- és bölcsődefejlesztési programokkal, Trianon óta a határon túli óvodákat célzó legnagyobb befektetés. A program két ütemében 38 és fél milliárd forintból újítják meg az óvodai és bölcsődei rendszert Kárpát-medence szerte. A program keretében a Felvidéken közel másfél száz intézményt újítottak és újítanak fel, illetve 32 új intézményt építenek.

Borítókép:

Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos (j2) és Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke a nemzeti színű avatószalag darabjait adják oda óvodásoknak a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított óvoda átadási ünnepségén a felvidéki Gelléren 2018. szeptember 18-án.

MTI Fotó: Krizsán Csaba