A pedagógusok szakszervezetének célja kizárólag a feszültségkeltés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a pedagógusok szakszervezetének nyilatkozata rengeteg valótlanságot tartalmaz, valódi javaslat nélkül.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) politikai alapon, a szakmaiságot nélkülözve fogalmazta meg közleményét, amelynek egyetlen célja, hogy feszültséget keltsen a köznevelés szereplőiben és reflektorfénybe hozza a mérhetetlenül alacsony támogatottságú szakszervezetet – írja az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), reagálva a PDSZ közleményére, amelyben a szervezet a közoktatás járványügyi tervét egyenesen hajmeresztőnek nevezi.

Ahogy a Magyar Nemzet írta, az Emmi hangsúlyozza: „A PDSZ reakciója nem meglepő, számítottunk rá, hogy ha valamilyen kérdésben A-t mondunk, ők biztosan B-t.” Felidézik, hogy „nem volt ez másképpen tavasszal sem, amikor először azt követelték, hogy ne legyen érettségi, majd miután sikeresen, egyetlen megbetegedés nélkül megszerveztük és levezényeltük a vizsgákat, azzal álltak elő, hogy miért nem volt szóbeli”.

A közleményben kitérnek rá, hogy a pedagógusok szakszervezetének most megküldött nyilatkozata is „rengeteg valótlanságot tartalmaz, valódi javaslat nélkül. A teljesség igénye nélkül érdemes kiemelni, hogy a protokoll nem írja elő az osztálytermekben az 1,5 méteres távolságot, a személyes távolságtartásnak ugyanis elsősorban a közösségi terekben van jelentősége, ahol a tanulócsoportok keveredhetnek. A PDSZ állításával ellentétben az iskolákban ugyanúgy érvényes az 500 főnél nagyobb rendezvények tilalma, emellett a kisebb rendezvények megtartására is részletes megelőző javaslatokat tesz a dokumentum” – ismerteti a minisztérium, valamint hangsúlyozzák, hogy a járványügyi protokoll elsődleges célja a köznevelésben dolgozók és tanulók védelme, az oktatás folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálása, illetve a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése.