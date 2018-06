A románoknak kémkedett az orosz energetikai vállalat vezetőségi tagja

Az Ukrajnától elcsatolt Krím félsziget és a Donyec-medencei szakadár „Luhanszki Népköztársaság” áramellátásáról szolgáltatott ki információkat az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint Carina Turcan, az Inter RAO orosz állami energetikai vállalat vezetőségi tagja, akit Románia javára való kémkedés vádjával vettek őrizetbe – közölte orosz titkosszolgálati és energiaügyi forrásokra hivatkozva hétfőn az RBK című gazdasági napilap.

Carina Turcant (a név orosz változata szerint Karina Curkant) története természetesen a román lapokban is vezető hír. A mutatós kémnőt még június 14-én vették őrizetbe, másnap a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását, amit a gyanúsított múlt szerdán megfellebbezett.

Arról, hogy a Krím és a Luhanszk áramellátásának megszervezéséről információ szivárgott ki, az RBK szerint az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) szerzett tudomást.

Az RBK szerint 2014-ben, amikor Ukrajna azzal fenyegetőzött, hogy lekapcsolja az áramot a Krímben, az Inter RAO egyik leányvállalata, a COR szervezte meg az Ukrajnába irányuló energiaszállításokat, ahonnan az áram a félszigetre ment tovább.

