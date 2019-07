A WHO nemzetközi vészhelyzetet hirdet a kongói ebolajárvány miatt

A WHO egy hónappal ezelőtt még arról döntött, nem szükséges nemzetközi vészhelyzetet hirdetni a kongói járvány miatt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti bizottságának szerdai ülésén döntés született arról, hogy nemzetközi vészhelyzetet hirdetnek a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány miatt. A WHO emellett felszólította a szomszédos országokat, hogy növeljék készültségüket az esetek felismerésére és kezelésére, mert attól tartani, hogy a járvány esetleg átterjed más országokba is.

Robert Steffen, a bizottság vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a járvány regionális, és nem globális fenyegetést jelent.

A WHO vészhelyzeti bizottságának szakértői szerdán immáron negyedik alkalommal ültek össze és tanácskoztak arról, hogy szükséges-e a 11 hónapja tartó ebolajárvány miatt nemzetközi vészhelyzetet hirdetni. A WHO történetében ez az ötödik alkalom, hogy nemzetközi vészhelyzetet hirdettek. A döntés értelmében a szervezet nemzetközi ajánlásokat fogalmaz meg, valamint pénzügyi támogatások is elérhetővé válnak a járvány sújtotta térség számára.

A WHO egy hónappal ezelőtt még arról döntött, nem szükséges nemzetközi vészhelyzetet hirdetni a kongói járvány miatt. A szervezet akkor arra hivatkozott, hogy a lépés túlságosan sok gazdasági kárt okozna, ugyanis az azzal járó utazási és kereskedelmi korlátozások komoly károkat okozhatnak a kongói gazdaságnak.

Hétfőn azonban jelentések érkeztek arról, hogy az ebola elérte a Kongói Demokratikus Köztársaság Észak-Kivu tartományában lévő Goma városát. A vírus először jelent meg ezen a milliós lakosú településen azóta, hogy tavaly augusztus elején a járvány ismét felütötte a fejét az afrikai országban.

E fejleményekkel kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főtitkára is megszólalt hétfőn; Tedros Adhanom-Ghebreyesus szerint a betegség megjelenése a kelet-kongói Gomában megváltoztathatja a vírus terjedésének ütemét.

A ruandai és ugandai határhoz egyaránt közel eső Goma városában egyelőre 22 ember fertőződhetett meg a vírussal a kongói egészségügyi minisztérium szerdai közlése szerint.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban tavaly kitört ebolajárványnak eddig már több mint 1600 halálos áldozata van, és összesen mintegy 2500-en fertőződtek meg a betegséggel. A kór most először egy konfliktus sújtotta térségben szedi áldozatait, ahol mintegy száz lázadó csoport harcol egymással az ásványkincsek kitermelésének ellenőrzéséért.

Eközben a WHO attól tart, hogy a járvány átlépheti a kongói határt, és átterjedhet a szomszédos Ugandára is. A szervezet értesülései szerint egy júliusban elhunyt kongói nő – akiről utóbb derült ki, hogy megfertőződött a vírussal – rosszul lett egy ugandai piacon, ahová halat árulni járt. A nő az Ugandában lévő piacon többször is hányt, ami a vírus terjedése szempontjából kockázatot jelent.

Az ugandai egészségügyi minisztérium szerdán közzétett jelentése szerint a nő július 11-én lépett be az országba. A jelentés szerint a nő 19 másik halárussal érintkezhetett, valamint további 590 személy beoltására lehet szükség. Az ugandai és kongói hatóságok jelenleg próbálják megtalálni azokat az embereket, akik esetleg veszélyben lehetnek amiatt, hogy érintkeztek a nővel.

Az ebolát 1976-ban, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először. A vírus természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb, hogy a denevérek lehetnek. A kór fertőzött ember vagy állat testnedvével való közvetlen érintkezés által terjed. A betegség súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet. A legsúlyosabb ebolajárvány legalább 11 ezer ember életét követelte 2014-15-ben Nyugat-Afrikában.