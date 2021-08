Agyontapossák, összepréselik és lelövik az embereket a kabuli repülőtéren

A munkáspárti politikus szerint a kivonulásról meghozott döntés annak az imbecilis politikai szlogennek való megfelelési kényszerből született, amely az örökké tartó háborúk befejezéséről szól, mintha a 2021-es kötelezettségvállalást akár távolról is össze lehetne hasonlítani azzal, amit a nyugati hatalmak 20 vagy akár 10 évvel ezelőtt akartak.

In an extraordinary attack, the former PM said the „deep politicisation” of US foreign policy was „visibly atrophying” American influence

🚨 Tony Blair has launched a furious attack on Joe Biden’s „imbecilic” withdrawal from Afghanistan.

A Tony Blair által a Joe Biden amerikai elnök politikájára használt szó, az „imbecilis” a pszichológiában az oligofrénia közepesen súlyos fokozatát jelzi az ingadozás és az idiotizmus között, többé-kevésbé a „félkegyelműnek„ felel meg – jegyzi meg a portál.

(Bident már rengetegen kritizálták az afgán összeomlásban játszott szerepe miatt, ezekről az Origo ITT és ITT számolt be.)

A német hadsereg, a Bundeswehr közleménye alapján hétfő reggel lövöldözés volt a kabuli repülőtér északi kapujánál az afgán biztonsági erők és ismeretlen támadók között, aminek következtében egy afgán biztonsági meghalt, és hárman megsebesültek.

A Bundeswehr szerint a tűzharcba amerikai és német katonák is belekeveredtek, de nekik nem esett bajuk. Közben az amerikaiak vezette NATO-koalícióban részt vevő országok és más államok a kabuli reptérről repülőgépekkel menekítik ki saját állampolgáraikat, és azokat az afgánokat, akik ottani missziójuk során együttműködtek velük.

A repülőtéren napok óta káosz uralkodik. A légi kikötőn belül a NATO-koalíciós katonák – elsősorban az amerikaiak – próbálják fenntartani a rendet, kívül pedig felfegyverzett tálibok tartózkodnak.

#Afghanistan : #Kabul Airport August 22

🇺🇲 An attempt to break through the perimeter at the #KabulAiport .

The US military is shooting in the air.#Taliban #Afghanistan #KabulHasFallen pic.twitter.com/ULfVe1FK6Z

— newsblunt (@newsbluntmedia) August 22, 2021