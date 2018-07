Árvízkatasztrófa Japánban: további túlélők után kutatnak, tízezreket kitelepítenek

Japánban a múlt hét második fele óta tartó heves esőzések kiváltotta áradások és földcsuszamlások a legfrissebb értesülések szerint mintegy 130 halálos áldozatot követeltek.

Bár a csütörtök óta szüntelenül zuhogó eső már elállt a szélsőséges időjárás által leginkább érintett nyugati és középső régiókban, a japán meteorológiai szolgálat további földcsuszamlások veszélyére figyelmeztetett. Az agrártárca úgy tudja, hogy eddig legalább 238 földcsuszamlás történt 28 prefektúrában.

Az NHK japán közszolgálati televízió összesítése szerint kedd reggelre 126-ra emelkedett a halálos áldozatok száma – további hat személynél a halál beálltát még nem állapította meg orvos. Emellett 63 embert tartanak nyilván eltűntként.

Az utóbbi évtizedekben nem volt példa ilyen sok halálos áldozattal járó ítéletidőre, és az áldozatszám lehet még nagyobb is.

A japán polgári védelmi hatóságok a földcsuszamlás- és árvízveszély miatt 19 prefektúrában

5,9 millió embert szólítottak fel arra, hogy hagyják el otthonukat, és keressenek menedéket. Bár az evakuálási rendeleteket a hétvégén jelentősen enyhítették, azok még így is 1,7 millió embert érintenek.

Sokan azonban otthonukban rekedtek. Csak Okajama prefektúrában több mint ezer ember kényszerült menedéket keresni a háztetőkön, miután az ár elöntötte az utcákat a közeli Oda folyó három gátjának átszakadása után.

Mabicso körzetben mintegy 1200 hektárnyi földterület és 4600 otthon került víz alá. Hétfő reggel egy teljes kórházat is ki kellett üríteni a térségben.

Friss jelentések szerint körülbelül 23 ezren tartózkodnak evakuációs központokban.

A japán rendőrség, tűzoltóság, az önvédelmi erők és a parti őrség mintegy 73 ezer tagja vesz részt a mentési munkálatokban, és a kormány pénzügyi segélyt folyósít a szélsőséges időjárás sújtotta önkormányzatoknak.

A járhatatlan utak mellett

sok helyen a vasúti közlekedés is leállt.

A japán szállítmányozási minisztérium közlése szerint hétfő reggelig 13 vasúttársaság 37 útvonalon függesztette fel a vasúti közlekedést Japán nyugati felén. Vasárnap 11 prefektúrában, összesen 267 ezer otthonban tapasztaltak áramkimaradást.

A japán hatóságok szerint egyelőre nem világos a gazdasági kár mértéke sem. Az ipar is megsínylette az ítéletidőt, a Mazda Motor japán autógyártónak például zárva kellett tartania hétfőn a Hirosimában lévő vállalati székhelyét. A cég több gyártóüzemében is le kellett állítani a termelést. A vállalat közlése szerint két telepen várhatóan keddig nem is indulhat újra a gyártás, mert akadozik az alkatrészellátás. A Daihatsu autógyár péntek óta négy üzemet tart zárva. A Panasonic elektronikai konszern szerint egyik gyártelepén továbbra sem tud termelni, mivel az épület földszinti része el van árasztva.

Az eső ugyanakkor lassan elvonult, hétfőn a nyugati régiókban már perzselő napsütés volt 30 Celsius fok feletti hőséggel. Az időjárásváltozás félelmeket keltett, mivel a szünetelő víz- és áramellátás miatt a katasztrófa sújtotta térségekben megnőtt a hőguta veszélye.

„Nem tudunk mosakodni, a toalett sem működik, az élelmiszerkészleteink is kifogyóban vannak”

– mondta Matszui Jumeko, Hirosima prefektúra Mihara városának lakója, akinek otthonában már szombat óta nincs vízszolgáltatás.

„A palackozott vizek és teák kifogytak az áruházakból és a boltokból” – tette hozzá a 23 éves óvodai dolgozó egy szükséghelyzeti vízosztó állomáson.

Az ország elektromos vállalatai szerint hétfőn 11 200 háztartás volt áram nélkül, és százezrek voltak vízszolgáltatás nélkül. Vasárnap 11 prefektúrában, összesen 267 ezer otthonban tapasztaltak áramkimaradást.

Máshol az emberek próbáltak visszatérni otthonaikba, hogy mentsék, ami még menthető.

„Sosem láttam ehhez foghatót életemben, pedig már elmúltam 70 éves”

– mondta Aszano Hitoko.

„A mosógép, a hűtő, a mikró, a kenyérpirító, a számítógép mind odavan. A ruhákat a fiókokban mind tönkretette az iszapos víz, nem is fogunk bajlódni a kimosásukkal. Csak arra tudok gondolni, hogy mennyibe fog kerülni mindezt rendbe hozni” – fűzte hozzá a kétemeletes házát tisztító idős nő.

Bár a kitartó esőzéseknek vége szakadt, a meteorológiai szolgálatok hirtelen záporokra és zivatarokra figyelmeztettek, illetve a felázott talajra tekintettel további földcsuszamlásokra a meredek lejtőkön.

Abe Sindzó japán miniszterelnök lemondta a hétre tervezett európai és közel-keleti útját, és felkeresi az 1982 óta nem látott mértékű árvízkatasztrófa sújtotta helyszíneket.

