Ausztria is gyártaná a Szputnyik V vakcinát, az osztrák kancellár beoltatná vele magát

Sebastian Kurz szerint a vakcinák uniós engedélyezése nagyon lassú és bürokratikus.

A Szputnyik V-t és a kínai oltóanyagokat is gyártaná Ausztria – erről beszélt Sebastian Kurz osztrák kancellár a Welt am Sonntag német lapnak adott interjújában. Azt is mondta, hogy az orosz vagy a kínai vakcinákkal is beoltatná magát – számol be az Origo.

Biztosan mindent meg fogunk tenni, hogy a kínai vagy az orosz vakcinák engedélyezése után, az ezek gyártására alkalmas osztrák gyárak gyártási kapacitását rendelkezésre bocsájtsuk – mondta az osztrák kancellár az interjúban. Kijelentette, a cél, hogy a lehető leggyorsabban minél több biztonságos oltóanyag álljon rendelkezésre, függetlenül attól, hogy melyik gyártó terméke.

Arra a kérdésre, hogy beoltatná-e magát az orosz vagy a kínai vakcinákkal, a kancellár igennel válaszolt, amennyiben ezek Európában engedélyezettek. Az oltásokkal kapcsolatban a legfontosabbaknak a hatékonyságot, a biztonságot és a gyors rendelkezésre állást nevezte. Nem szabad geopolitikai harcokhoz felhasználni az oltásokat – tette hozzá.Sebastian Kurz kritizálta a brüsszeli vakcinabeszerzést, mert szerinte a jelenlegi ellátási nehézségeket részben a szállítási problémák és az uniós engedélyezés lassúsága okozza. Problémásnak, bürokratikusnak és lassúnak tartja az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezési folyamatát.

Az osztrák kancellár a héten már beszélt arról, hogy az Európai Gyógyszerügynökségnek az orosz és kínai vakcinák engedélyezéséhez szükséges vizsgálatokat is meg kellene kezdenie.