Az amerikai magyar iskoláknak fontos szerepük van az identitás megtartásában

Továbbképzés és workshop keretében rendezték meg szombaton Magyarország New York-i Főkonzulátusán az Amerikai Magyar Iskolák Találkozóját.

Az Egyesült Államokban működő magyar nyelvű hétvégi iskolák fontos rendezvényén a magyar származású gyerekekkel foglalkozó pedagógusok kapcsolatot építhetnek, megoszthatják tapasztalataikat és elsajátíthatják a fiatalok képzéséhez nélkülözhetetlen legújabb szakmai ismereteket – tájékoztatta a New York-i Főkonzulátus az MTI-t.

Kumin Ferenc főkonzul a mintegy félszáz pedagógus előtt elmondott megnyitóbeszédében kiemelte a Magyar Házak hálózatának, a magyar nyelvű hitéletnek és a magyar iskoláknak a fontosságát az Egyesült Államokban. Mint fogalmazott, ezek azok az intézmények, amelyek kiemelkedő szerepet játszanak az amerikai magyarság identitásának megtartásában, és ezek közül is különösen nagy feladat hárul a magyar iskolákra, amelyek a fiatal generációkkal foglalkoznak.

A főkonzul hangsúlyozta, a mostani találkozóra abban az időszakban kerül sor, amikor az amerikai magyar közösség helyzete felfelé ívelő szakaszban van, egyre többen iratkoznak be a magyar nyelvű tanintézményekbe.

Szakács Imre, a New York-i Főkonzulátus magyar közösséggel foglalkozó diplomatája a rendezvény előtt hangsúlyozta, hogy a diaszpóra közösségek megmaradásának és jövőbeni fejlődésének a kulcskérdése, hogy a másod-, harmadgenerációs fiatalok mennyire sajátítják el a magyar nyelvet, és kapnak ismereteket a magyar kultúráról, történelemről, népzenéről. A cserkészet és az egyházak mellett a hétvégi magyar iskoláknak van ebben fontos szerepe, ezért ezen iskolák és a szakmai összefogásukra létrejött Amerikai Magyar Iskolák Találkozójának támogatása Magyarország részéről fontos feladat – tette hozzá.

A megnyitón Kumin Ferenc főkonzul elismerő oklevelet adott át Gagon Eszter és Marshall Tamás pedagógusoknak, iskolai szakembereknek.

Az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója (AMIT) 2013-ban jött létre a New York-i Arany János Magyar Iskola és az American Hungarian Collegium szervezésében. Az AMIT hálózatába eddig 19 intézmény kapcsolódott be. A fórum célja, az észak-amerikai hétvégi magyar iskolák közötti együttműködés erősítése. E program keretén belül az AMIT a New York-i Magyar Főkonzulátuson évente pedagógus-továbbképzést szervez, amelyet hagyományosan június második szombatján rendeznek meg, célja az eszmecsere, a kapcsolatépítés a környező iskolák és óvodák között, valamint a szakmai továbbképzés.

Az idei rendezvényt Mindenki iskolája címmel rendezték, és arra összpontosított, hogy a pedagógusok miként foglalkozzanak egyszerre az első- és másod-, harmadgenerációs tanulókkal a külföldi magyar iskolában. Az egész napos eszmecsere keretében a tengerentúli magyar pedagógusok olyan területeken mélyíthették el tudásukat, mint a népművészetek, néphagyományok, a magyar népmese, vagy a földrajz szerepe az oktatásban, és megismerkedhettek a szókincsfejlesztő játékokkal, vagy a Balassi Intézet diaszpóra magyarságnak szánt ösztöndíjas képzéseivel is.