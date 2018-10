Az Egyesült Államok több mint 5200 katonát küld a mexikói határra

Jelenleg egy 800 fős katonai kontingens tart Texasba, hogy a határvédelemben segédkezzen, a többi csapat a hét végéig követi őket.

Az Egyesült Államok fegyveres erői több mint 5200 katonát küldenek a mexikói határra, hogy támogassák Donald Trump elnöknek a határ biztosítását célzó erőfeszítéseit – jelentette be Terrence O’Shaughnessy tábornok, az amerikai erők északi parancsnokságának vezetője hétfői sajtótájékoztatóján.

A tábornok kiemelte, hogy a katonák egy része fel lesz fegyverezve. „Úgy gondolom, az elnök világossá tette, hogy a határ biztonsága nemzetbiztonsági kérdés” – hangsúlyozta O’Shaughnessy.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Trump közölte korábban, hogy nem engedik be az Egyesült Államokba a Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból származó migránsok – eltérő becslések szerint 3500-7000 fős – karavánját. A Mexikóban járó tömeg létszáma folyton változik, mert újabb és újabb emberek csatlakoznak, vannak ugyanakkor, akik feladják, illetve élnek a mexikói hatóságok nyújtotta lehetőséggel, és menedékkérelmet nyújtanak ott be.

A tábornok közölte: jelenleg egy 800 fős katonai kontingens tart Texasba, hogy a határvédelemben segédkezzen, a többi csapat a hét végéig követi őket. „Ez csak a kezdete a műveletnek” – hangoztatta O’Shaughnessy, jelezve, hogy a létszámot mindig szükség szerint szabják meg. „Ez a létszám a nemzeti gárda már odavezényelt 2092 tagján felül van” – tette hozzá.

Donald Trump egyik legfrissebb Twitter-üzenetében inváziónak nevezte a migránskaravánt, és kijelentette: „a hadsereg már vár rátok”. Hangsúlyozta, hogy senkit sem engednek be, „csak, ha a törvényes utat választja”. Mint írta, a migránskaravánban „bandatagok és néhány nagyon rossz ember is van”. Trump korábban is tett hasonló kijelentéseket anélkül, hogy tényekkel támasztotta volna alá ezeket.

Jim Mattis védelmi miniszter a múlt héten engedélyezte a csapatok és katonai eszközök telepítését az amerikai-mexikói határra. A miniszter azonban nem említett konkrét számokat. Tisztségviselők akkor azt mondták, hogy október 30-tól legkevesebb 800 katonát küldhetnek a határra.

Donald Trump a bevándorlás szigorításával igyekszik támogatást szerezni a Republikánus Pártnak a novemberi időközi választások előtt.

Az amerikai elnök még áprilisban jelentette be, hogy a déli határra küldi a Nemzeti Gárda akár 4000 tagját. Végül 2000-et irányítottak a térségbe, hogy tehermentesítsék a határőröket.