Az első napon több mint 77 ezer szavazatot adtak le külföldön

Csaknem 19 millió nagykorú román állampolgár dönti el, ki legyen az ország elnöke a következő öt évben.

Több mint 77 ezer szavazatot adtak le a román választópolgárok a voksolás első napján a külföldi szavazókörökben, ahol már pénteken délben megkezdődött az elnökválasztás első fordulója – közölte szombaton a bukaresti külügyminisztérium.

Amennyiben a 14 államfőjelölt egyike sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, akkor november 24-én második fordulót rendeznek a két legtöbb szavazatot szerző jelölt részvételével.

A mintegy négymilliósra tehető román diaszpóra voksolását megkönnyítő, idén nyáron elfogadott törvény értelmében a külföldön tartózkodó román állampolgárok nemcsak a belföldi voksolásra kijelölt – november 10-i – vasárnapi napon, hanem az azt megelőző pénteken is szombaton is leadhatják voksukat.

A külföldi szavazókörök – amelyeknek a számát most szinte megduplázták – helyi idő szerint pénteken 12 órától, szombaton és vasárnap pedig reggel 7-től 21 óráig tartanak nyitva, így az időeltolódások miatt csaknem négy napon keresztül folyamatosan zajlik a román elnökválasztás első fordulója.

A külföldi szavazókörökben leadott voksok száma bukaresti idő szerint szombaton délig meghaladta a százezret. A májusi európai parlamenti (EP-) választásokon – amikor csak vasárnap lehetett 7 és 21 óra között voksolni, és nem került mindenki sorra – 385 ezer szavazatot adtak le külföldön.

A külföldi szavazatok összegyűjtését azzal is könnyíteni próbálták a román törvényhozók, hogy az elnökválasztásra is kiterjesztették a levélvoksolás lehetősét, de viszonylag kevesen, mintegy 41 ezren jelezték, hogy élni akarnak ezzel a lehetőséggel, és közülük is csak 25 ezren küldték vissza a csütörtöki határidőig szavazataikat. A többieket a választási hatóság e-mailben értesítette, hogy szavazatuk nem érkezett meg időben postai úton, így választójogukat már csak személyesen gyakorolhatják valamely hazai vagy külföldi szavazókörben.

Az amúgy sem túl sikeres levélszavazás során leadott voksok egy részét ráadásul a most már ellenzékbe lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) meg is akarja óvni, mivel kétezer külföldi választó már a második fordulóra kiküldött szavazólapokat is visszaküldte, pedig még azt sem tudni, ki jut be a második fordulóba.

Az állandó választási hatóság rámutatott, hogy a parlament (és a PSD) által is megszavazott törvény alapján járt el, amely szerint egyetlen küldeményben kellett eljuttatni az igénylőknek a szavazólapokat az elnökválasztás mindkét fordulójára, hiszen arra nem lett volna idő, hogy olyan szavazólapokat nyomtassanak és juttassanak el időben számukra, amelyeken már csak a második fordulóba jutott két jelölt neve szerepel.

A hatóság leszögezte: az idő előtt visszaküldött szavazatok is érvényesek, ha olyan jelöltre adták őket, aki valóban részt vesz az elnökválasztás második fordulójában.

Romániában vasárnap nyitnak a szavazóhelyiségek, és reggel 7-től 21 óráig lehet voksolni az elnökválasztás első fordulójában.