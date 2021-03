Az illetékes uniós biztoshoz fordult a vakcinaszerződések ügyében Gulyás Gergely

Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős uniós biztoshoz fordult a koronavírus elleni uniós vakcinabeszerzésekről szóló szerződések és szállítási menetrendek nyilvánosságra hozása érdekében a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely a biztosnak címzett levelét pénteken a Facebook-oldalán tette közzé. A miniszter kiemelte: a koronavírus-járvány harmadik hulláma egész Európát, köztük Magyarországot is elérte. Ennek következtében Magyarországon is további korlátozó intézkedéseket kellett bevezetnie a kormánynak. Ezzel együtt – hangsúlyozta – a magyar oltási program végrehajtása is „fegyelmezetten és ütemesen” zajlik.

Mostanáig több mint, 1,2 millió ember kapta meg a koronavírus elleni első védőoltását Magyarországon. Megjegyezte: a kiemelkedően magas száma oka, hogy Magyarország az uniós beszerzés mellett Oroszországtól és Kínától is vett vakcinákat.

Azt írta: a magyar kormány meggyőződése, hogy a járvány leküzdésének elengedhetetlen feltétele a közbizalom fenntartása.

A magyar kormány ezért nyilvánosságra hozta az orosz és kínai oltóanyag-beszerzési szerződéseket.

Így közismert, hogy a gyártók milyen feltételek mellett, milyen mennyiségben és ütemezéssel szállítják az oltóanyagokat. „Ez az információ azonban nem állhat a magyar polgárok rendelkezésére az uniós vakcinák esetében” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve: hiszen ezeket a szerződéseket az Európai Bizottság kötötte a vakcinagyártó cégekkel, így a nyilvánosságra hozatal szabályait a szerződésben a bizottság rögzítette.

Gulyás Gergely leszögezte: a járványhelyzet felszámolásának egyetlen jelenleg ismert eszköze a vakcina. Ezért a magyar kormány véleménye szerint a szerződés tartalmáról – különösen a szállítás menetrendjéről – az európai és a magyar nyilvánosság teljeskörű tájékoztatásra jogosult. Ezért levelében a miniszter arra kérte Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztost és rajta keresztül az Európai Bizottságot hogy hozzon nyilvánosságra valamennyi vakcinabeszerzésről szóló szerződést és szállítási menetrendet.

Kiemelte, meggyőződésük, hogy ebben a nehéz időszakban minden döntéshozónak a lehető legnagyobb felelősséggel és körültekintéssel kell eljárnia nemcsak nemzeti, hanem európai szinten is, ahogyan az is, hogy az Európai Unió történetének legnagyobb egészségügyi válsága során szorosan együttműködve, egymást támogatva kell cselekedni. „Ebben a magyar kormány a kölcsönös tisztelet talaján állva továbbra is az Európai Bizottság partnere lesz” – fogalmazott Gulyás Gergely, aki levelét azzal zárta, bízik Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztos gyors intézkedésében.