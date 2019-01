Az LMP szerint légszennyezettségi vészhelyzet van Magyarországon

A probléma kezelésére az ellenzéki párt hatpontos intézkedési csomagot javasol a kormánynak.

Turcsán Szabolcs, az LMP országos elnökségének tagja keddi budapesti sajtótájékoztatóján az általa csendes gyilkosnak nevezett szálló porért a közösségi közlekedést és a fűtési rendszereket nevezte meg fő felelősként. Mint mondta, a légszennyezettség évente 8-10 ezer ember korai haláláért felelős, a többi között szívbetegségeket, agyvérzést, tüdőrákot vagy hörghurutot okoz.

A politikus energetikai korszerűsítési program megvalósítását sürgette, amelynek forrásául szerinte a „Paks 2-re elpocsékolt pénz” szolgálhatna. Meg kel szüntetni azt az áldatlan állapotot, hogy mindenki azzal fűt, amivel csak tud – folytatta, emellett minden település számára egy átfogó közösségi közlekedési stratégia kidolgozását és megvalósítását javasolta.

Hozzátette: a dugódíjat is azonnal be kell vezetni, és nagyszabású faültetési programra is szükség van.

A politikus kérdést kapott azzal a hangfelvétellel kapcsolatban, amely szerint Sneider Tamás Jobbik-elnökké választása után arról beszélt, hogy a cigányoktól is megvédi az országot. Turcsán Szabolcs úgy felelt: a Jobbik néppárti fordulatát a Jobbik tudja végrehajtani, ezért a pártnak mindenképpen lépnie kell; az LMP azonban nem szól bele más pártok belügyeibe. Hozzátette azt is, hogy az ilyen kijelentéseket, viccelődéseket elfogadhatatlannak tartja.