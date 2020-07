Orbán Viktor: visszaáll az átutazók számára a kötelező korridorhasználat (videó)

Az Európai Unió tett egy javaslatot, miszerint nyissuk meg a határainkat 14 nem európai ország előtt, ennek megvitatására ült össze az Operatív Törzs.

Orbán Viktor videóban számolt be az Operatív Törzs ülésének eredményéről:

Nagy baj még nincs, a második hullám még nem indult el – kezdte beszámolóját a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, az Európai Unió tett egy javaslatot, miszerint nyissuk meg a határainkat 14 nem európai ország előtt, ennek megvitatására ült össze az Operatív Törzs.

A megbeszélés során az a döntés született, hogy visszaáll az átutazók számára a kötelező korridorhasználat, úgy mint a válság tetőpontjának időszakában. Ezt mindenkinek használnia kell, aki áthalad Magyarországon, ezt az útvonalat nem hagyhatják el.

Ami a határellenőrzéseket illeti, azokat továbbra is szigorúan megtartja Magyarország. Az EU azon kérését, hogy az unión kívüli országokból is engedjünk be polgárokat, Szerbia kivételével nem tudjuk egyelőre teljesíteni – mondta Orbán Viktor.

Ez ellentétes lenne a magyar emberek egészséghez fűzödő érdekével – tette hozzá.