Az ukrán hatóságok szerint szándékosan gyújtogattak a csernobili erdőben

Az ukrán nemzeti gárda szabotázsellenes műveletet indított a csernobili és a zsitomiri tüzek miatt, a hatóságok feltételezik ugyanis, hogy szándékos gyújtogatást követtek el az erdőkben – közölte Arszen Avakov belügyminiszter hétfőn a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy vasárnap, a csernobili övezetben tartott esti megfigyelési repülés során négy „jelenséget” fedeztek fel körülbelül 100 méteres területen belül. Közzétett egy fotót, amelyen az látható, hogy egy fát tűzgyűrű vesz körül. Utalást tett arra, hogy az ilyen „jelenség” szándékos gyújtogatásra emlékeztet. Szavai szerint az új tűzfészkeket a szakemberek gyorsan eloltották.

Avakov felhívta a figyelmet arra, hogy igen komoly szárazság van most a térségben. „Szörnyen száraz volt a tél, az ökoszisztémában a víz szintje másfél-két méterrel csökkent. Az erdő és a tűlevelű avar különösen ki van téve a tűz veszélyének. A tőzegek kiszáradtak, és ez egy kivételesen nagy probléma” – magyarázta.

A miniszter tájékoztatása alapján hétfőre a szakemberek a csernobili övezetben lokalizálták a négy nem jelentős parázsló góc egyikét, a Kijev megyével szomszédos Zsitomir megyében pedig két tűzfészket. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy az előrejelzés hétfőre „nem túl kedvező”, akár 54-72 kilométer per órás is lehet a szél. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a tűz ismét fellángol és új területekre is átterjedhet.

Az ukrán katasztrófavédelem hétfő reggeli jelentésében azt írta, hogy a csernobili övezetben továbbra is öt erdős területen oltják az egymástól elkülönült parázsló gócokat. Négy alapvető góc oltásán dolgoznak Korohod, Rozszoha, Kriva Hora, valamint Rugyki és Burjakivka falvaknál. Zsitomir megyében pedig – ahol április 16. óta oltják a tüzeket – Rudnya és Visztupovicsi falvak közelében. Zsitomir megyében már öt másik helyen lokalizálták a tüzeket a hétvégén, korábban a kiterjedése az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint elérte összterületben a 4390 hektárt.

A csernobili tiltott övezet területén már április 4-e óta küzdenek a tűzoltással. A nyílt tüzeket sikerült eloltaniuk, de a feltámadt szél miatt helyenként ismét fellángoltak. Legutóbb múlt csütörtökön történt ilyen, de a lángokat még aznap megfékezték. A parázsló gócok oltásához azonban a katasztrófavédelem szerint még napok szükségesek.

A hatóságok eddig két embert gyanúsítottak meg a csernobili zónában elkövetett tűzokozással, de őrizetbe nem vették őket. Mindketten azt vallották, hogy véletlenül okoztak tüzet.

A radioaktív sugárzás szintje a hatóságok szerint továbbra is a megengedett mértékű a fővárosban és Kijev megyében. Közben hétfőre már a IQAir nemzetközi légszennyezettségi adatokat közlő internetes oldal a legszennyezettebb települések között már csak a 88. helyre sorolta Kijevet, és levegőjét „jónak” minősítette. Az ukrán meteorológiai központ igazgatóhelyettese szerint ez azt jelenti, hogy már megközelítette az ilyenkor, tavasszal szokásos légszennyezettségi szintet.

A IQAir múlt péntektől minősítette Kijevet a világ legszennyezettebb levegőjű városának, miután a szél odavitte a csernobili, de főként a zsitomiri tüzek füstjét.