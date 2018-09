Bemutatták Magyarország új Nemzeti Atlaszát

Az MTA és a kormány együttműködésével megvalósult, hazánk természeti környezetét bemutató kötet előző kiadása még 1989-ben készült.

Bemutatták Magyarország Nemzeti Atlaszának új kiadását csütörtökön. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke kordokumentumnak nevezte a kiadványt, amely szerinte fontos nemzeti szimbólum is. Kiemelte az MTA Földrajztudományi Intézet munkatársainak szerepét a kötet létrehozásában, amely pillanatképet nyújt hazánk természeti környezetéről. Az atlasz új kiadásának tartalma az MTA vezetésével, Kocsis Károly akadémikus főszerkesztésében készült. A munkában számos kormányzati szerv, háttérintézmény és egyetem is részt vett.

Az MNA Természeti környezet című kötete interneten is hozzáférhető és szabadon letölthető, az online változatot folyamatosan frissítik majd a legújabb adatokkal

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere rendkívül magas tudományos igénnyel összeállított munkának nevezte a kötetet, amely Kocsis Károly professzor irányítása mellett 18 szerkesztő, 140 fejezetszerző és több mint 200 térképszerző, 14 térképész, valamint több tucat szakmai és nyelvi lektor munkája eredményeként készült el. A csaknem kétszáz oldalas kiadványt eljuttatják a hazai és határon túli magyar tannyelvű közép- és felsőoktatási intézményekhez is – tette hozzá.

Az előző kiadványokhoz képest újdonság, hogy a kötet nem csupán Magyarországra, hanem a Kárpát-medencére és annak szomszédságára, 12 ország csaknem félmillió négyzetkilométernyi területére és több mint 30 ezer településre vonatkozóan mutatja be a természeti, gazdasági és társadalmi adottságokat teljes részletességgel.

A kötet egyrészt ismerteti a kőzet-, a víz- és a levegőburok állapotát, az élővilág életterét, másrészt olyan szintetizáló fejezeteket, témaköröket is tartalmaz, melyek a természeti környezet és a társadalom összefonódását, kölcsönhatásait elemzik. Az egy csokorba gyűjtött, szemléletes tematikus térképeket lapozgatva olyan témakörök területi sajátosságairól tájékozódhatunk, mint a földrengések, az időjárási rekordok, a hazai élővilág elképesztő fajgazdagsága, a környezet állapota és a hulladék kezelése, vagy a kiemelkedő fontosságú hazai természeti veszélyek: az ár- és belvíz, az aszály, a talajerózió, az özönfajok terjedése és a virágpor allergia.

Kocsis Károly akadémikus, a kiadvány főszerkesztője elmondta, hogy

a térképsorozat további három kötete a tervek szerint évente jelenik majd meg A magyar állam és helye a világban, Társadalom, valamint Gazdaság címmel.

Hozzátette: hogy a most megjelent kötet angol nyelvű kiadása három hónap múlva lát majd napvilágot. Jelen kötet mától kapható a könyvesboltokban is – tette hozzá.

Felidézte, hogy a nemzeti atlaszok története régmúltra tekint vissza, már az Osztrák Magyar Monarchia idején is készítettek szöveges magyarázatokkal is kiegészített térképsorozatot, legutóbb pedig 1989-ben jelent meg Magyarország Nemzeti Atlasza. Az atlasz elkészítését akkor is az MTA kezdeményezte még Szentágothai János elnöksége alatt, 1983-ban.

