Betörtek a Capitoliumba Donald Trump hívei (videó)

Donald Trump leköszönő amerikai elnök arra kérte szerdai videoüzenetében a washingtoni Capitoliumot megostromló támogatóit, hogy hagyják el a területet, és menjenek haza békében.

„Tudom, hogy fáj, tudom, hogy bánt, a választást ellopták tőlünk, földcsuszamlásszerű győzelmet arattunk, ezt mindenki tudja, különösen a másik oldal.

De most haza kell mennetek, békére van szükségünk, törvényre és rendre van szükségünk” – hangsúlyozta Trump a Twitteren közzétett felvételen.

„Csalás történt, de nem játszhatunk ezen emberek kezére (…) tudom, hogyan éreztek, de menjetek haza békében” – mondta.

Példátlan támadás alatt áll az amerikai demokrácia – jelentette ki Joe Biden megválasztott amerikai elnök helyi idő szerint szerda este.

Biden hangsúlyozta: Donald Trump hivatalban lévő elnöknek kamerák elé kell állnia, és fel kell szólítania híveit a washingtoni Capitolium „zendüléssel határos ostromának” azonnali beszüntetésére.

Meglőttek egy nőt a washingtoni Capitolium épületében szerdán a Donald Trump elnököt támogató tüntetők behatolása közben – jelentette az AP amerikai hírügynökség.

Egyelőre nem világos, hogy a nőt milyen körülmények között érte lövés, és hogy milyen állapotban van.

A CNN hírtelevízió azt jelentette, hogy a nőt mellbe lőtték. A beszámoló szerint a parlamenti épület ostroma közben több rendőr is megsebesült, s közülük legalább egyet kórházba kellett szállítani.

A helyzet a hírtévé szerint teljesen kaotikus a Capitoliumban.

A nemzeti gárda mozgósítását kérte a washingtoni Capitoliumot ostromló, Donald Trumpot támogató tüntetőkkel szemben Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata párti elnöke és Muriel Bowser, a főváros polgármestere – jelentette szerdán az MSNBC hírtelevízió.

A Fehér Ház időközben közölte, hogy a nemzeti gárda mellett más szövetségi biztonsági szolgálatokat is mozgósítanak Washingtonban.

Az üléseket közvetítő C-Span felvételeket mutatott könnygáz használatáról a képviselőház üléstermében. A még az épületben maradt képviselőket felkérték, hogy vegyék fel az ülések alatt tárolt gázmaszkokat.

Az amerikai Capitoliumnál zajló tüntetés „Amerikától idegen”, „azonnal véget kell neki vetni” – jelentette ki a Fox News konzervatív hírtelevíziónak adott interjújában Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus frakciójának vezetője helyi idő szerint szerda délután, miután Trump-párti tüntetők erőszakkal behatoltak a Capitolium épületébe a kongresszus két házának ülése közben.

McCarthy elmondta, hogy a Capitolium rendőrségének tagjaival van, és hallotta a rádiójukon, hogy 10-15 perccel korábban lövések dördültek.

Hozzátette a Fox News nyilvánossága előtt, hogy beszélt Trumppal, és sürgette őt, adjon ki nyilatkozatot a tüntetők lecsillapítása érdekében. Trump ezt követően adott ki egy Twitter-üzenetet, amelyben békés tüntetésre szólította őket.

A képviselőház és a szenátus ülését, amelyen hivatalosan bejegyzik az elektorok Joe Bidenre leadott szavazatait, az épület ostroma miatt felfüggesztették. A képviselőket a rendőrség kíséri ki az épületből.

Az amerikai nemzeti gárda mozgósítását kérte a Capitoliumot ostromló Trump-párti tüntetőkkel szemben Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke és Muriel Bowser, a főváros demokrata párti polgármestere – közölte az MSNBC amerikai hírtelevízió szerdán.

Megtámadták az Amerikai Egyesült Államok Capitoliumát Washingtonban Donald Trump hívei – írja a Fox News alapján az Origo.

Az elnök hívei a demokratákhoz kapcsolódó választási csalások miatt tiltakoznak.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021