Börtönbe kell vonulnia Donald Trump volt kampánymenedzserének

Egy szövetségi bíró, azután vonta vissza Paul Manafort korábban elrendelt házi őrizetét, hogy bebizonyosodott, megpróbálta befolyásolni a tanúkat.

Büntetőpere kezdetéig börtönbe kell vonulnia Paul Manafortnak, Donald Trump amerikai elnök volt kampánymenedzserének – így döntött pénteken egy szövetségi bíró, visszavonva Manafort korábban elrendelt házi őrizetét.

Manafort az egykori Trump-kampánytörzs első tagja, akinek börtönbe kell vonulnia azon vizsgálat eredményeként, amelyet Robert Mueller különleges ügyész folytat a 2016-os amerikai elnökválasztás idején Trump kampányának munkatársai és orosz tisztségviselők között történt állítólagos összejátszás ügyében.

A döntést Amy Berman Jackson washingtoni szövetségi bíró azt követően hozta meg, hogy bebizonyosodott, Manafort megpróbálta befolyásolni a tanúkat. A volt kampánymenedzser óvadék ellenében maradhatott szabadlábon, a házi őrizet visszavonását Robert Mueller kérte.

Mueller annak a különleges vizsgálóbizottságnak a vezetője, amely azt próbálja feltárni, volt-e összejátszás a 2016-os elnökválasztási kampány idején Donald Trump kampányának munkatársai és orosz tisztségviselők között.

Manafort ellen nem a kampányban elkövetett esetleges vétségek vagy szabálytalanságok miatt emeltek több rendbeli vádat, hanem korábbi, lobbistaként végzett tevékenységével összefüggésben. A kampánymenedzser ugyanis korábban – a többi között – Viktor Janukovics volt ukrán elnök tanácsadója volt.

A Robert Mueller vezette bizottság feltárta: Manafort a törvényekkel ellentétben nem jegyeztette be magát idegen ország ügynökeként, lobbistájaként, és vádat emeltek ellene pénzmosás, banki csalás, adócsalás miatt is. Az üzletember mindig cáfolta a vádakat. Mueller a múlt héten az igazságszolgáltatás akadályozásáért is vádat emelt ellene.

Donald Trump és munkatársai tavaly óta folyamatosan megpróbálják elhatárolni magukat Paul Manaforttól. Az elnök pénteken reggel újságírókkal beszélgetve ismét leszögezte, hogy Manafort a 2016-os elnökválasztási kampány elején „csak nagyon rövid ideig” volt kampánymenedzsere, és valójában „semmi köze nem volt” a kampányhoz.