Börtönőreik meggyilkolására biztatja raboskodó terroristáit az Iszlám Állam

A Franciaországban fogvatartott muzulmánok forduljanak őreik ellen, támadják meg őket, minél több katonát toborozzanak az Iszlám Állam számára és vágják el a börtönben dolgozó imámok torkát, mert azok „hitetlenek”. Ez áll abban az üzenetben, mely február 18-án jelent meg egy, az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalon. Az üzenet szerzője fegyverhasználatot is javasol és még útmutatót is mellékel, hogyan kell szúró-vagy lőfegyvert készíteni a börtönben.

Az üzenet eredetileg egy francia börtönben fogvatartott dzsihadistákat célzott meg, majd más oldalakon a belga és holland börtönökben fogvatartott muszlimokra is kiterjesztették – írja a V4NA hírügynökség a Memri FR (A Közel-Kelet Megfigyelőközpont francia társoldala) értesülése alapján.

Részlet az üzenetből:

„Felhívás az egyistenhívő testvérek részére, akik az Iszlám Állam támogatói Franciaországban.

Mire vártok még testvéreim? Támadjátok meg fogvatartóitokat, ezeket a kutyákat, akik kegyetlenül bánnak veletek! A dzsihád nem áll, még akkor sem, ha ti rács mögött vagytok.

Bízzatok Allahban, készítsetek lő-vagy szúrófegyvert, mellékelem, hogyan kell. Felejtsétek el szenvedéseiteket, agyatokban ültessétek el a Paradicsom gondolatát és számoljatok Allah kegyelmével. Ne felejtsétek el okostelefonjaitokat a cellában hagyni és jól elrejteni, amikor sétálni mentek, tudjátok, ez a legjobb alkalom arra, hogy új katonákat toborozzatok az Iszlám Államnak. Közelítsétek meg a régi drog-dílereket, vezessétek rá őket az igaz útra és ne felejtsétek el elvágni a torkát a börtönimámnak, aki egy hitetlen kutya, vallását is eladta, csak hogy a francia hitetlenek kegyeiért folyamodjon. Gyilkoljátok le, legyen ez példa mindenkinek! Legyetek állhatatosak hitetekben.”

Február 19-én az üzenetre válaszolva egy újabb felhasználó angol nyelven osztott meg hasonló üzenetet, amelyben felszólította a muszlimokat, hogy a 2016-os belgiumi merénylethez hasonló terrortámadást kövessenek el.

Az üzenet szerzője a MEMRI FR internetes portál értesülése szerint maga is egy börtönben radikalizálódott terrorista volt. Az üzenet a memri.org dzsihádot és terrorizmust figyelő portálon jelent meg angol nyelven.

A francia börtönökben felülreprezentáltak a muszlimok, és ez komoly veszélyforrást jelent a radikalizálódás szempontjából, ahogy ez a fenti felszólításból is egyértelműen kiderül. De a helyzet Angliában is nyugtalanító, ahol a hatóságok korábban számos terror-bűncselekmény gyanújával elítélt muszlimot engedtek szabadon, úgy is, hogy tisztában voltak vele, hogy a szabadlábra helyezettek komoly veszélyt és fenyegetést jelentenek a társadalomra.

A börtönök muszlim felülreprezentáltsága mellett Nyugat-Európában gyakoriak a börtönőrök sztrájkjai is. Belgiumban szinte havonta sztrájkokkal tiltakoznak a börtönőrök kiszolgáltatott helyzetük és a rabok erőszakos támadásai miatt.

Idén januárban a legtöbb belga börtönben sztrájkok voltak, ezúttal a sztrájkjog tervezett korlátozása ellen is tiltakoztak az őrök. A belga ügyvivő igazságügyminisztere Koen Geens, flamand kereszténydemokrata politikus szerint a börtönőröknek sztrájk idején egy minimum szolgáltatást kellene nyújtani, ami azt jelenti, hogy legalább az állomány felének sztrájk idején is dolgozni kellene, hiszen a miden napos sztrájkok a börtönök működőképességét is veszélyeztetik. A CGSP szakszervezet regionális főtitkára, Laurent Lardinois szerint azonban ez a sztrájkjog korlátozása lenne, tudósított az a belga közszolgálati rádió, az RTBF honlapja.