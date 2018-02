Brit diplomata lesz az ENSZ új különmegbízottja

Griffiths a mauritániai Iszmáil Úld Sejh Ahmedet váltja a poszton, aki három évig volt az ENSZ különmegbízottja, és megbízatása a hónap végén lejár.

A humanitárius ügyekben és béketárgyalásokban jártas brit diplomatát, Martin Griffithst nevezi ki az ENSZ jemeni különmegbízottjának António Guterres ENSZ-főtitkár – jelentette be helyi idő szerint pénteken New Yorkban a világszervezet egyik szóvivője.

Griffiths jelenleg a brüsszeli Európai Békeintézet főigazgatója, de korábban több poszton dolgozott már az ENSZ-ben is. Több mint tíz éven át a genfi Humanitárius Párbeszéd Központ igazgatója volt. Ázsiában, Afrikában és Európában is részt vett kormányok és felkelők közötti párbeszéd megteremtésében, és az ENSZ szíriai közvetítő missziójának is dolgozott éveken át.

A 2015 tavasza óta tartó jemeni háborúban már több mint tízezer civil halt meg. A nemzetközileg elismert kormányt elüldöző síita húszi felkelőket Irán támogatja, a kormányerők oldalán pedig a Szaúd-Arábia vezette arab koalíció katonailag is beavatkozott a konfliktusba.