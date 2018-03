Egy bakonyi óvoda alapkőletételén jelent meg Orbán Viktor (videó)

A rendezvényre Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség fideszes képviselője, Novák Katalin család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár és Rogán Antal kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is vele tartott.

Szerdán tették le az új bakonysárkányi óvoda alapkövét, a rendezvényen pedig meglepetésszerűen Orbán Viktor miniszterelnök is tiszteletét tette. A látogatásról videó is készült, amelyen a kormányfő üdvözli a gyerekeket, majd egy közös fényképre is összeállnak.

Lyukasóra Lyukasóra // Free period Közzétette: Orbán Viktor – 2018. március 21.

Az országjáró körútja során Komárom-Esztergom megyébe is ellátogató miniszterelnök több települést is útba ejtett – írja a kemma.

Borítókép: Orbán Viktor Facebook