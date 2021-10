Egy feltétellel utazhatnak külföldiek Új-Zélandra

Új-Zélandra november 1-jétől ismét utazhatnak külföldiek, de csak azok, akik teljesen be vannak oltva koronavírus ellen, és van 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztjük, de nekik is 14 napot karanténban kell tölteniük megérkezésük után – jelentette be vasárnap Chris Hipkins járványügyi miniszter.

A szigetországba 2020 márciusa óta nem léphettek be külföldiek, csak abban az esetben, ha azt megelőzően legálisan ott éltek. Jacinda Ardern miniszterelnök pedig azt jelentette be vasárnap, hogy kijárási korlátozásokat vezettek be hajnaltól az ország három részén, köztük a legnagyobb város, Auckland környékén, mert új fertőzötteket találtak. Auckland már augusztus 18-a óta zárlat alatt volt újabb esetek miatt, de most szigorítottak ezen legalább öt napra. Az ötmillió lakosú országban a járványban mintegy négyezren fertőződtek meg, a halálesetek száma 27. A lakosság 46 százaléka van teljesen beoltva a koronavírus ellen. Közben Ausztráliában jótékonysági szervezetek nyereményjátékot indítottak azok számára, akik beoltatják magukat. A céljuk ezzel az, hogy 80 százalék fölé vigyék a lakosság beoltottsági arányát – jelentette az AAP ausztrál hírügynökség. Összesen 4,1 millió ausztrál dollár díjat fognak kisorsolni a beoltottak között. Ebből egymilliót kap az az egy szerencsés, akinek a nevét november 5-én kihúzzák, a többiek között 3100 darab ezerdolláros ajándékutalványt sorsolnak ki.