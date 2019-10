Egyesülne az Erdélyi Magyar Néppárttal a Magyar Polgári Párt

Az erdélyi magyarság számára a két jobboldali párt egyesülése eredményezheti a választás valódi szabadságát, és az összefogás reményt nyújthat a politikából kiábrándult magyar szavazóknak is.

Egy pártba gyűjtené „az erdélyi magyar jobboldalt”, és egyesülne az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP) a Magyar Polgári Párt (MPP) – döntötte el a párt választmánya a Gyergyószentmiklóson tartott csütörtöki ülésén.

Az MPP sajtóirodájának közleménye szerint a párt választmánya az országos elnökséget bízta meg azzal, hogy az egyesülés megvalósíthatóságának részleteiről tárgyalásokat folytasson az Erdélyi Magyar Néppárttal. Az ülés résztvevői egyetértettek abban, hogy az erdélyi magyarság számára a két jobboldali párt egyesülése eredményezheti a választás valódi szabadságát, és az összefogás reményt nyújthat a politikából kiábrándult magyar szavazóknak is, akik az egységes nemzeti érdekképviselet hiányában egy ideje távol maradnak az urnáktól – áll a közleményben.

A sajtóiroda azt is közölte, hogy az MPP választmánya titkos szavazáson döntött Biró Zsolt korábbi pártelnöknek a pártból való kizárásáról. Egy korábbi ülésén a választmány még elutasította a kizárások politikáját, és Pethő István akkori választmányi elnök annak a nyílt levélnek is aláírója volt, amely egy hete lemondásra szólította fel Mezei János pártelnököt. Most a választmány visszahívta Pethő Istvánt a testület elnöki tisztségéből, és Helmeczi Tibort, a Bihar megyei szervezet elnökét bízta meg a tisztség ellátásával.

„Nem szabad engednünk azoknak, akik szándékosan vagy csak félreértések miatt le akarnak téríteni minket a választott utunkról. Ma igazoltuk a párt egységét: az elnökség, a megyei elnökök, polgármestereink és a választmány többsége is egységesen támogatja a meghozott döntéseket. Félre kell tegyük konfliktusainkat és a nemzeti oldal erősítésére kell összpontosítanunk a továbbiakban”- idézte a közlemény Mezei Jánost, a párt elnökét.

Az MPP-ben július közepén jelentkeztek feszültségek Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester kapcsán. A polgármestert a városi pártszervezet önkényes vezetéssel vádolta meg, és Mezei János országos elnök jelenlétében le is váltotta politikai tisztségéről, majd később kizárta a párttagok sorából.

A szeptember 26-án tartott választmányi ülésen Mezei János további kizárásokat kezdeményezett, ezeket azonban a választmány leszavazta. A gyűlésen az elnök személyéről bizalmi szavazást is tartottak, amelyen ugyanannyian szavaztak a bizalom megvonására, mint ahányan bizalmat szavaztak az elnöknek. A voksoláson maga az elnök is részt vett és szavazott.

Október 9-én lemondásra szólította fel Mezei Jánost a párt vezetőinek egy csoportja.

Mezei Jánost 2018 novemberében választotta az MPP elnökévé a párt országos küldöttgyűlése, miután az MPP-ben a párt identitásának megőrzésével kapcsolatos nézetkülönbségek alakultak ki. A korábbi elnök, Bíró Zsolt a lemondásával előzte meg, hogy leváltsák tisztségéből.