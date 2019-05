Elfogadta a kormány a gazdaságvédelmi akciótervet

A pénzügyminiszter a kormányinfón részletezte a terv célkitűzéseit. Bejelentése szerint csökken a szocho, és a kiva mértéke, kevesebb adó lesz, kivezethető lesz az eva, és az adóelőleg feltöltés eltörlését is kezdeményezi a kabinet.

A magyar gazdaság lendületének megtartása, eredményeinek megvédése és az európai átlagos növekedést 2 százalékponttal meghaladó bővülés biztosítása érdekében fogadta el a kormány a 13 plusz 1 pontból álló gazdaságvédelmi akciótervet, ennek fő elemei az adózás egyszerűsítését, egyes adók kulcsának mérséklését, adók összevonását tartalmazzák – jelentette be a pénzügyminiszter a kormányinfón csütörtökön Budapesten.

Egyebek mellett csökken a szocho, és a kiva mértéke, kevesebb adó lesz, kivezethető lesz az eva, és az adóelőleg feltöltés eltörlését is kezdeményezi a kabinet.

A reklámadó kulcsa 0 százalékra csökkenhet 2022 végéig és 5 százalékra csökken a szálláshely-szolgáltatások áfája, a kistelepüléseken épülő lakásoknál 5 millió forintig visszatérítik az áfát.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta,

a GDP első negyedéves adata azt vetíti előre, hogy a magyar gazdaság a jövőben is 4 százalék körüli mértékben bővülhet.

Ennek ellenére az előrejelzések azt mutatják, hogy Európa gazdasága, benne az eurózóna, egyúttal Németország gazdaságának bővülése lassul. A kormány azt kívánja elérni, hogy a magyar gazdaság az EU növekedési átlaga fölött 2 százalékponttal bővüljön – emelte ki.

Kérdésre elmondta: a jövő évi költségvetés összeállításakor, amelyről jövő héten tájékoztat a kabinet, az idei hiánycélnál alacsonyabb deficittel számolnak.

A munkanélküliségi ráta 3,5 százalékra csökkent

A pénzügyminiszter kitért az elmúlt években jelentősen bővülő foglalkoztatásra, és azt hangsúlyozta, hogy az eredményeket meg kell őrizni, a munkahelyteremtés kifejezetten eredményes volt, a legutolsó KSH-adat szerint a munkanélküliségi ráta 3,5 százalékra csökkent, 2010 óta 800 ezer emberrel többen dolgoznak Magyarországon.

Ebből következik, érdemes olyan újabb intézkedéseket bevezetni a jövőben, amelyek a munkát terhelő adókat, terheket tovább csökkentik – jegyezte meg.

A 13 plusz 1 pontból álló akcióterv egyik első lépéseként a szociális hozzájárulási adó 2019. július 1-től 2 százalékponttal 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökken, ez az intézkedés 2019-ben 144 milliárd forintot, 2020-ban 156-160 milliárd forintot hagy a gazdaság szereplőinél – mondta. A kiva (kisvállalati adó) mértéke 13 százalékról 12 százalékra csökken 2020 január elsejétől, ezzel az adózási formával 40 ezer vállalkozás adózik, a mérséklés 5 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál.

Jelezte, hogy az adózás egyszerűsítését is célul tűzték ki, várhatóan az adók száma is csökken, így várhatóan lehetőség lesz az eva kivezetésére. Rámutatott: az adóelőleg feltöltés eltörlését is kezdeményezi a kormány, a jövőben a májusi adóbevallással együtt lehet majd rendezni az adókötelezettségeket.

A szálláshely-szolgáltatások áfája 18 százalékról 5 százalékra csökken

Kiemelte: a reklámadó kulcsának 0 százalékra csökkentését javasolja a kabinet 2022 végéig, ennek várhatóan piacbővítő hatása lesz.

Mivel a turisztikai ágazat további fejlesztését kívánják elérni, a szálláshely-szolgáltatások áfája 18 százalékról 5 százalékra csökken, ezzel párhuzamosan 4 százalékos turisztikai fejlesztési hozzájárulást kell majd fizetni.

A pénzügyminiszter elmondta:

a kistelepüléseken a lakásépítések, lakásberuházások ösztönzését kívánják erősíteni, ezért az ilyen építkezéseknél 5 millió forintig visszatérítik majd az áfát.

A jövőben a magánvállalkozások is kapnak támogatást ahhoz, hogy munkásszállókat építsenek – tette hozzá.

Jelezte: azt az összeghatárt, amely alapján a vállalkozások fejlesztési adókedvezményt kaphatnak, folyamatosan mérsékelni kívánja a kabinet 2022 végéig, ez hat- , illetve hétezer vállalkozást érinthet.

Komoly tőkejuttatással egészül ki az agrárium hitelezése

A gazdaság bővülésének támogatására, a hitelezést támogató garanciarendszer segítésére mind a Garantiqa Hitelgarancia, mind az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány jelentős tőkeemelésben részesül. A Garantiqa 10 milliárd forint, az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 5 milliárd forint tőkejuttatást kap.

Varga Mihály elmondta: a magyarországi öntözési rendszer kiterjesztésére 10 éves programot irányoz elő a kormány, ennek során évente 17 milliárd forintot fordít majd a hazai öntözési rendszer fejlesztésére.

A kutatás-fejlesztés támogatására a 2020-as költségvetésben 32 milliárd forinttal többet, 157 milliárd forintot szán a kormány.

Új államkötvény kerül a piacra

Varga Mihály jelezte: ez év július 3-tól a magyar állampapír plusz néven új államkötvény kerül a piacra, nagyon kedvező kamatozással, 3,5 százalékos kamattal indul, majd a vásárlás után az ötödik év végén 6 százalék lesz a kamata.

Ennek forgalmazásában az államkincstár és a bankok mellett a lakástakarék-pénztárak is részt vesznek majd.

Kérdésre megjegyezte: ősszel elindul a nyugdíj-előtakarékosságot célzó államkötvény forgalmazása is.

Orbán Viktor: reális cél az EU átlagát 2 százalékponttal meghaladó bővülés

Orbán Viktor az Országgyűlés hétfői ülésén a gazdaságvédelmi akciótervről szólva azt emelte ki, hogy az első negyedéves adatok alapján a magyar gazdaság növekedett legerőteljesebben az Európai Unióban, „hazánk jelenleg a három legdinamikusabban fejlődő gazdaság között van Európában”. Eközben azonban az EU teljesítménye „már kevésbé rózsás”, a régi tagállamok növekedése lassul – mutatott rá a miniszterelnök. Hozzátette:

ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság eredményeit meg kell védeni, és minden évben meg is kell haladni az európai növekedést.

A kormányfő reális célnak nevezte az EU átlagát 2 százalékponttal meghaladó bővülés elérését. Ennek megvalósítása érdekében terjeszti s Ház elé a kormány a gazdaságvédelmi akciótervet – közölte.